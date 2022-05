Mercato : « Les joueurs contactés par Longoria seront plus sereins pour venir à l’OM »

Marseille est deuxième du classement et l’OM ira en LDC sans passer par les barrages la saison prochaine. Un résultat attendu par le club qui change énormément de chose pour la suite. Pour Jean-Charles De Bono, notre consultant, cette deuxième place va permettre à Pablo Longoria d’attirer plus facilement les joueurs à l’OM.

Le dénouement est heureux ! Samedi soir dernier, l’OM a obtenu sa qualification en LDC en battant Strasbourg à domicile (4-0) dans un stade Vélodrome bouillant. Dans le même temps, Lens a égalisé à la dernière minute contre Monaco (1-1) ce qui a permis aux phocéens de récupérer leur deuxième place et de se qualifier directement pour la Champions League. Une place de dauphin qui change énormément de chose sur le plan sportif et financier. On peut donc s’attendre à un mercato très ambitieux du côté de la Canebière avec Pablo Longoria aux manettes.

Assurer une place en LDC chaque année !

Avec cette deuxième place obtenue, on peut dire que la saison 2021/2022 de l’Olympique de Marseille est une réussite. Pablo Longoria qui voulait offrir de la stabilité et de la continuité au club réalise son objectif. Jorge Sampaoli devrait rester et Marseille va pouvoir recruter sereinement autour de son noyau de joueurs. Pour notre consultant FCM, Jean-Charles De Bono, cette deuxième place que l’OM est allé chercher avec panache va permettre au président olympien d’attirer plus facilement ses cibles prioritaires :

« Je dis oui c’est une belle saison, tu confirme une place en LDC direct ! Ce qu’on veut c’est la continuité de la LDC chaque année car chaque année le club devient de plus en plus costaud, ce qui te permets de recruter des joueurs que tu ne pourrais peut-être pas recruter si t’étais 3ème parce qu’il fallait faire les tours préliminaires et surtout les joueurs contactés seront plus sereins de venir à l’Olympique de Marseille car il y a une autre image qui reflète donc c’est mérité et je suis très heureux de cette qualification. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (23/05/2022)

Il a fait un travail extraordinaire — Mattéo Guendouzi

Homme fort du onze de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a réalisé une saison époustouflante pour sa première année sous le maillot olympien. A son arrivée, certains doutaient de son caractère mais c’est bien grâce à cela que la fusion entre le numéro 6 marseillais et les supporters est si forte. L’international français a une hargne en lui, une grinta, un besoin de mouiller le maillot qui lui a valu d’être le chouchou du Vélodrome tout au long de la saison.

“Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui […] Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé. On a tellement progressé, tous les joueurs. Certains sont devenus des internationaux chez les A, que ce soit avec l’équipe de France ou avec d’autres sélections. […] C’est une magnifique équipe, très jeune, il ne faut pas l’oublier. L’année prochaine, on sera encore meilleurs.” Mattéo Guendouzi – Zone Mixte (21/05/2022)

