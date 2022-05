OM Mercato: Nice veut racheter les deux ans de contrat de Mandanda ?

Après une saison compliquée sur le plan personnel, Steve Mandanda va devoir prendre une décision concernant son avenir. Le portier de 37 ans pourrait bien décider de quitter le club afin de s’assurer de retrouver une place de titulaire ailleurs. Et parmi les prétendants, un semble tenir la corde, il s’agit de l’OGC Nice qui en fait un dossier prioritaire.

Samedi dernier, l’OM a finit sa saison en apothéose. En battant Strasbourg (4-0) et en voyant Lens accrocher le nul contre Monaco (1-1), les marseillais ont récupéré leur deuxième place, synonyme de qualification directe pour la LDC. Une victoire en guise de libération vécue dans un Vélodrome bouillant qui a exulté au coup de sifflet final. Pour ce match et comme ce fut le cas depuis quelques semaines, Steve Mandanda a retrouvé sa place de titulaire dans les cages olympiennes. Une soirée magique pour « Il Phenomeno » qui a vécu une saison assez compliquée sur le plan personnel. Relégué sur le banc de touche par Pau Lopez, le gardien emblématique de l’OM a du se contenter des matchs de coupe et de la Conference League pour obtenir du temps de jeu. Un choix qui pourrait le pousser à quitter le club cet été.

Mandanda vers Nice ?

Depuis que les premières rumeurs font état des envies de départs du champion du monde 2018, une se veut particulièrement insistante c’est celle l’envoyant à l’OGC Nice. Déjà venu aux renseignements cet hiver, le club azuréen serait toujours intéressé et pourrait passer à l’action cet été. Si on en croit les informations de FootMercato, Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons est toujours déterminé à faire venir le joueur formé au Havre lors de ce mercato estival. Alors qu’il n’a pas fait ses adieux après le match contre Strasbourg, l’homme aux plus de 450 parties de Ligue 1 pourrait attendre d’avoir des éclaircissements sur sa situation olympienne avant de décider de quitter le navire. D’autant que Nice possède un titulaire solide avec Walter Benitez et pourrait selon RMC conserver la doublure prêtée par le PSG, Marcin Bulka…

EXCLU FM 🚨 | Nice veut s’offrir Mandanda !https://t.co/3RcNAOwKGr — Foot Mercato (@footmercato) May 21, 2022

Mandanda est un joueur historique — Sampaoli

Même si Jorge Sampaoli semble privilégier l’ancien gardien de l’AS Rome pour des raisons tactiques, l’entraîneur argentin a toujours déclaré qu’il savait qu’il pouvait compter sur 2 gardiens de haut niveau et a toujours tressé les louages de la légende olympienne. Une nouvelle fois interrogé sur le cas Mandanda, l’ancien sélectionneur argentin lui a une fois de plus rendu hommage. « C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)

