Mercato : Les raisons qui ont poussé Witsel à refuser de venir à l’OM

Comme Football Club de Marseille l’avait annoncé il y a quelques semaines, Axel Witsel faisait partie des pistes de l’OM. Le Belge explique ce qui l’a poussé à rejoindre l’Atletico Madrid.

L’Olympique de Marseille avait bel et bien coché le nom d’Axel Witsel comme Football Club de Marseille vous l’annonçait en exclusivité. L’international belge a finalement choisi de rejoindre l’Atletico Madrid après son départ libre du Borussia Dortmund.

Je veux continuer à un haut niveau et jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici. C’est l’un des meilleurs clubs du monde — Witsel

Mundo Deportivo expliquait ce samedi les raisons de ce départ vers le club espagnol. Le joueur lui-même a détaillé tout ce qui l’a poussé à refuser les autres offres et à plutôt rejoindre son compatriote et coéquipier en sélection Yannick Ferreira Carrasco.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Du nouveau dans le dossier Dries Mertens !