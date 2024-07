Mercato : Les supporters de l’OM rêvent d’une arrivée de James Rodriguez !

Avec le mercato XXL qu’est en train de réaliser l’Olympique de Marseille, les supporters se prennent à rêver d’une piste de luxe : James Rodriguez.

Tout part d’une information sortie ce week-end : James Rodriguez résilie son contrat au Brésil et souhaiterait retrouver un club en Europe. L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 10 pour le système de Roberto De Zerbi et le rêve de voir le Colombien porter la tunique marseillaise s’est répandu sur les réseaux sociaux.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’OM ne semble pas partir dans cette direction et pencherait plutôt du côté de Carboni. Des retours que Football Club de Marseille a eu récemment, James Rodriguez n’a pas été très sérieux lors de son passage au Qatar entre 2021 et 2022.

Ce journaliste RMC emballé par le projet « pas seulement dans le sens des arrivées ! »

Lors de l’émission l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau est revenu sur les premiers recrutements de l’OM, alors que le mercato n’est pas fini. Un début de projet jugé cohérent depuis l’arrivé de De Zerbi. » Je m’emballe, non pas parce qu’on sait déjà ce que ça va donner, mais parce que le projet me semble assez cohérent. Et pas seulement sur les joueurs qui arrivent, mais aussi sur les joueurs que De Zerbi a décidé d’écarter. Sur le gardien par exemple, ça me paraît important de passer un cap. Pau Lopez, on a vu que le jeu au pied était une donnée importante pour détrôner Mandanda, mais que ça n’était pas suffisant. Sur Gigot c’est pareil, ce n’est pas suffisant pour l’OM. En fait, on avait une équipe insuffisante techniquement. «

» Quand tu regardes l’inter saison dernière, Marcelino arrive un peu comme un cheveu sur la soupe «

» En termes d’effectif, ce n’était pas du tout à la hauteur par rapport à ce qu’est l’OM, même s’il y a eu un trompe-l’œil avec ce parcours en coupe d’Europe. Mais tu vois avec le bouillon au retour que l’équipe a été remise à sa place. Højbjerg j’adore, c’est quelqu’un qui frappe énormément en dehors de la surface et qui est chirurgical. Gros pressing, état d’esprit irréprochable. Quand tu regardes l’intersaison dernière, Marcelino arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, car en termes de système, tu te demandais comment il allait faire ce qu’il voulait avec l’effectif qu’il avait. «

» Je pense que l’OM sera beaucoup plus cohérent dès le départ «

» Je trouve plus de parenté footballistique entre De Zerbi et les entraîneurs avant Marcelino. La parenthèse terrible en termes d’entraîneur de l’an dernier est refermée. Tu ouvres maintenant un nouveau chapitre intéressant tactiquement. Il a aussi des joueurs qui l’intéressent. Greenwood, Høljberg, Nketiah, tout cela c’est très intéressant techniquement et ça me va très bien. Les joueurs qu’il a écartés aussi, ça me va bien. Donc je m’emballe un peu mais je pense aussi que l’OM sera beaucoup plus cohérent dès le départ. Lorsque l’on a annoncé De Zerbi on était content mais on s’est dit, maintenant quels joueurs ? Et de ce qu’on voit pour l’instant-là, je trouve ça plutôt satisfaisant. «