Mercato : L’OM a trouvé un accord pour le prêt d’un attaquant argentin ?

C’est une rumeur qui traine depuis plusieurs semaines. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli visent l’international argentin Cristian Pavón. Un accord pour un prêt aurait même été trouvé…

Selon le journaliste Germán García Grova, l’OM et Boca auraient trouvé un accord pour le prêt avec OA obligatoire de l’ailier droit de Boca, Cristian Pavon.

Reste à se mettre d’accord sur le salaire de Pavon

« L’OM et Boca négocient le transfert de « Kichan » Pavon. Il existe un accord de principe pour un prêt avec obligation d’achat. Reste à se mettre d’accord sur le salaire de l’attaquant. » Germán García Grova – source : Twitter (16/07/2021)

🚨#OM y #Boca negocian la transferencia de “Kichan” Pavon. 📌Hay un principio de acuerdo para que emigre a préstamo con OBLIGACIÓN de compra. 📍Resta acordar el salario del delantero. pic.twitter.com/URLmQkKLQU — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2021

Marca précise que le montant de l’OA serait de 6M€ plus 50% sur une revente. Pavon pourrait rejoindre Marseille après le match retour entre Boca et Mineiro prévu le 21 juillet prochain. Proposé dans le deal, Benedetto aurait refusé de repartir à Boca…

MARCA : Ce serait 6M (+50% revente) pour Pavón à l’#OM. Le joueur rejoindrait Marseille tout de suite après le match vs A Mineiro. L’OM a proposé Pipa en prêt mais il ne veut pas retourner à Boca. — Nico Faure (@Nicommentator) July 16, 2021

« L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE A PROPOSÉ À BOCA JUNIORS UN PRÊT POUR CRISTIAN PAVÓN » — EKREM KONUR

« L’Olympique de Marseille a proposé à Boca Juniors un prêt pour Cristian Pavón et 5 millions de dollars pour 50 % des droits de Pavon. Boca Juniors veut vendre Cristian Pavón en Europe pour générer des revenus. Il y a des équipes intéressées par des joueurs de MLS et de France. » Ekrem Konur – Source : Twitter (10/07/21)

SON ENTOURAGE DÉMENT AUSSI UN RETOUR À BOCA JUNIORS

Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait aussi réfuté ces informations. Il ne devrait pas retourner à Boca et Cristian Pavon pourrait ne pas signer à l’OM en échange.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)