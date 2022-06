Mercato : L’OM aimerait faire coup double à l’AS Rome !

Intéressé par plusieurs joueurs depuis le début du mercato estival, l’OM souhaiterait faire un coup double en signant Jordan Veretout et Justin Kluivert deux joueurs appartenant à l’AS Rome, montant de l’opération, 30 millions d’euros.

Après des accords pour les prêts impliquant Pau Lopez et Cengiz Ünder, l’AS Rome et l’OM pourraient continuer à travailler ensemble cet été, le club italien devra faire partir plusieurs joueurs indésirables pour pouvoir recruter. Selon calciomercato.com, l’OM s’intéresserait à Jordan Veretout et Justin Kluivert. Si l’OM souhaite récupérer les deux joueurs, il faudra payer 30 millions d’euros.

Deux joueurs indésirables

Justin Kluivert ne ferait pas l’unanimité du côté de l’AS Rome. José Mourinho ne serait pas contre le fait de céder l’international néerlandais à un autre club… Il considère qu’il ne fait plus partie de ses plans et espère le vendre lors du mercato estival. Une bonne nouvelle pour l’OM qui vont pouvoir se manifester pour obtenir la signature de l’ailier gauche. Reste maintenant à savoir si les dirigeants marseillais vont pouvoir s’aligner sur la somme demandée, un montant avoisinant les 15 millions d’euros.

Pour Jordan Veretout, la situation est similaire, auteur de très belles saisons avec l’AS Rome l’arrivée de Mourinho du côté du club de la Louve et le recrutement du milieu portugais Sergio Oliveira ont fait que l’international français est lui aussi indésirable et pourrait quitter le club italien cet été. Pisté par Monaco, Lille et surtout l’OM, Veretout est toujours en attente de propositions concrètes. L’AS Rome, son club, a lui fixé son prix aux alentours des 15 millions d’euros également.

