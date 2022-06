Mercato : L’OM tente un gros coup !

Selon Sport, Javier Ribalta, futur directeur du football de l’OM est déjà au boulot. L’Espagnol serait venu aux renseignements auprès de la direction du FC Barcelone pour négocier le prêt de Clément Lenglet (27 ans).

Les informations provenant d’Espagne expliquent que Xavi ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine et qu’il devrait se trouver une porte de sortie. Lenglet aurait des touches en Premier League, mais l’OM serait parmi les clubs chauds sur ce dossier. Avec un véritable chantier en défensif avec le possible départ de Saliba et celui de Caleta-Car. Le club chercherait encore des joueurs à ce poste et ce, malgré le recrutement de Samuel Gigot.