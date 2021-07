L’Olympique de Marseille est hyper actif sur ce marché des transferts. Si la priorité est de recruter Lirola, puis vendre des joueurs, Pablo Longoria aurait ciblé un jeune talent tchèque : Adam Karabec.

Agé de 34 ans, Dimitri Payet aura surement besoin d’un remplaçant cette saison, sachant que l‘OM est engagé dans trois compétitions y compris l’Europa League. Même si son état physique semble bon selon les derniers matchs amicaux, où il a multiplié les courses, un joueur pourrait arriver afin de préparer sa succession. Alors que Almada semble trop cher pour les Marseillais, Adam Karabec (18 ans) pourrait être une alternative à l’Argentin.

Karabec, un joueur très doué techniquement

D’après les informations de Goal, l’OM serait intéressé par sa venue. Joueur doué techniquement, avec une belle vista, il est capable de jouer numéro dix ou encore relayeur, de quoi être une doublure parfaite à Dimitri Payet. Néanmoins, la priorité du moment reste de dégraisser une partie de l’effectif.

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)