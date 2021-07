Mercato : L’OM en négociations pour un double « gros coup » ?

L’Olympique de Marseille a déjà beaucoup recruté sur ce mercato estival. Alors que Longoria devrait désormais se concentrer sur les ventes, il pourrait néanmoins tenter sa chance pour deux éléments indésirables du FC Barcelone…

L’Olympique de Marseille a été lié à plusieurs rumeurs cet été… L’une d’entre elles a pris une ampleur inattendue : celle menant à Philippe Coutinho. La star brésilienne en grande difficulté avec le FC Barcelone a été cité à plusieurs reprises du côté de l’OM pour se relancer. Le média catalan L’Esportiu, confirme un intérêt du club olympien envers l’ancien joueur de Liverpool. Ce n’est pas tout, le président espagnol pourrait tenter un coup double du côté du Barça. Un prêt avec option d’achat et une prise en charge du salaire serait à l’étude…

coutinho et Umtiti intéressent vraiment l’OM ?

Pablo Longoria pourrait aussi tenter le coup pour le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, qui serait une réelle cible pour le président espagnol. Une information surprenante sachant que l’OM est sur le point de recruter William Saliba et Luan Peres…

El @FCBarcelona_cat explora ara la via francesa amb l’Olympique de Marsella per Coutinho. https://t.co/QzeNEv2GTu — L’Esportiu (@lesportiuCAT) July 13, 2021

Vézirian insiste

Sur sa chaine YouTube, Thibaud Vézirian a confirmé son information :