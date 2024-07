Mercato : l’OM et la Lazio en danger dans le dossier Greenwood ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le joueur de Manchester United Greenwood fait partie des ces priorités validées par De Zerbi. Cependant, la concurrence est forte et plusieurs clubs dont Fenerbahçe seraient sur les rangs…

Si l’Olympique de Marseille et la Lazio auraient fait une offre pour Mason Greenwood, d’autres clubs sont aussi intéressés. En effet, Fenerbahce et le Valencia CF seraient aussi sur les rangs. En Turquie, José Mourinho aurait même déjà eu plusieurs conversations téléphoniques avec Mason Greenwood, et Fenerbahçe pourrait faire première offre d’environ 30 millions. Selon Il Messagger, la Lazio va faire une deuxième offre lais doit d’abord vendre. Ciro Immobile et de Taty Castellanos devraient être sacrifiés…

Une offre de 30M€ à venir pour Greenwood ?



Comme révélé la semaine dernière, l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood fait partie des joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Le profil a été validé par De Zerbi et les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec le club anglais et le joueur. Ce dernier est motivé à l’idée de rejoindre Marseille.

Où en est exactement le dossier ?

Comme l’indique RMC Sport, c’est actuellement la piste la plus sérieuse parmi les nombreux noms évoqués ces dernières heures. L’état major olympien a multiplié les échanges avec Mason Greenwood, visiblement séduit par l’idée de rejoindre l’OM. Marseille voit en lui une véritable opportunité. Bien que prudents, les responsables du club nourrissent un réel espoir quant à la concrétisation de ce dossier. Ce vendredi, certaines rumeurs signalent un intérêt de Fenerbahçe, prêt à soumettre une offre imminente. Conscient de la concurrence, l’OM mise sur le désir de Greenwood de travailler avec De Zerbi comme atout décisif, nous apprend le site RMC Sport.

