Mercato : les détails du deal Neal Maupay à l’OM !

Avec la grosse blessure de Faris Moumbagna, l’OM est obligé de recruter un nouveau numéro 9 pour épauler Elye Wahi. Le club aurait plusieurs noms en tête mais c’est bien celui de Neal Maupay qui est en tête de liste !

L’OM cherche activement un attaquant afin de pallier la longue absence de Faris Moumbagna blessé au genou. Si la Provence confirme bien que « le tandem Longoria-Benatia a pris la température pour Antonio Sanabria (28 ans, Torino), toute son attention se porte encore sur Neal Maupay (28 ans), leur priorité. » Sauf qu’avec plus qu’un an de contrat, Everton ne veut entendre parler que d’un transfert sec, alors que l’OM propose un prêt. Un compromis aurait peut-être été trouvé, selon l’Equipe, l’état-major phocéen a fortement insisté auprès des Toffies et a réussi à les convaincre avec une offre de prêt avec option d’achat de 4 millions d’euros comme l’affirme Fabrizio Romano. Le joueur sera à Marseille ce soir d’après le journaliste italien qui ajoute qu’Everton a inclus une clause de 20% sur le joueur.

🔵🤝🏻 Understand Everton have included 20% sell-on clause into Neul Maupay deal with Olympique Marseille. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024

Prêt avec OA de 4M€ pour Maupay

Raouf Ben Belgacem nous parle du profil de Neal #Maupay qu’il a eu sous ses radars en tant que Conseiller Technique Départemental au District de Provence ! #OM #Mercato #MercatOM pic.twitter.com/OdGfiu97Fc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2024

Jean-Charles De Bono commence par donner son avis sur Neal Maupay. « Il a du potentiel mais, pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9 », estime l’ancien milieu défensif de l’OM. « Il est capable de dépanner et de jouer derrière, dans le rôle d’Amine Harit. C’est un 9 et demi. Il l’a déjà fait dans les clubs où il est passé », ajoute-t-il.

« On l’a eu en sélection régionale »

Raouf Ben Belgacem se demande quel serait la stratégie de Roberto De Zerbi si Neal Maupay intégrait l’Olympique de Marseille. « On l’a eu en sélection régionale. Il était au centre de formation de l’OGC Nice », dévoile le conseiller technique au district de Provence. « La question que je me pose c’est : quel est le style de jeu de Roberto De Zerbi ? Est-ce qu’il faut un joueur qui va servir d’appui ou un qui va jouer la profondeur ? Quel type de joueur on cherche pour le plan de jeu que l’entraîneur souhaite mettre en place ? », se questionne-t-il.