A la recherche de milieu de terrain après l’arrivée de Gerson, Pablo Longoria aurait ciblé Seko Fofana. Le joueur de Lens, a réalisé une saison pleine en Ligue 1, des performances qui auraient même incité les dirigeants olympiens à formuler une première offre conséquente.

Si le dossier Gerson est bouclé, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli multiplient les pistes pour densifier le milieu de terrain marseillais. Pour remplacer Bouba Kamara, les noms de Guendouzi ou encore de Raskin circulent mais l’OM s’intéresserait aussi à Seko Fofana. Le joueur de Lens plairait aux dirigeants marseillais, qui auraient même fait une offre conséquente à ses homologues du nord de la France, il y a quelques semaines. Le journal L’Equipe, évoque un montant de 17 millions d’euros, une somme importante sachant que l’OM a déjà dépensé environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Gerson.

Une offre de l’OM refusée par Lens

Malgré la belle offre proposée, Lens ne souhaite pas vendre Seko Fofana, et aurait décliné la proposition de l‘Olympique de Marseille. Auteur d’une saison complète avec les Sangs et Or, le milieu de terrain a joué 32 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 2 buts.

S’IL Y A UNE BELLE OFFRE ENTRE 5 ET 6 MILLIONS D’EUROS, LE STANDARD LIBÉRERA RASKIN — HOLSBEEK

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, nous avons invité Florian Holsbeek à nous parler d’un autre milieu de terrain, le jeune belge Raskin. Selon lui, le Standard de Liège ne peut pas se permettre de le conserver plus longtemps et risquer de le perdre gratuitement. Avec une offre sèche de transfert, l’OM pourrait facilement le récupérer !

« C’est toujours compliqué de parler de montant. Au niveau du Standard, ils aimeraient évidemment se faire de l’argent dessus. On parle de 8 / 10 millions d’euros mais je n’y crois pas du tout. Il ne faudra jamais cette somme pour le libérer du Standard. Il ne lui reste qu’un an de contrat, jusqu’en 2022 et d’après ce qu’il se raconte, il aurait toujours un contrat jeune qu’il a signé quand il est arrivé à Liège. C’est difficile de savoir ce qu’il a comme contrat, il y a plusieurs infos qui divergent mais ils ont du mal à le prolonger. Le Standard manque d’argent, les chiffres sont dans le rouge. S’il y a une belle offre entre 5 et 6 millions d’euros, si le club paye d’un coup, le Standard le libérera. Dans un an il pourrait partir gratuitement. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)