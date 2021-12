Mercato : L’OM prêt à céder Kamara dès cet hiver !

En fin de contrat à l’issue de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat. L’OM pourrait se résoudre à le vendre cet hiver pour soulager ses finances.

Le match face à Reims était-il le dernier sous les couleurs olympiennes pour Boubacar Kamara ? C’est la question que de nombreux supporters se posent. Alors qu’il avait déjà été poussé vers la sortie à Newcastle dans les tous derniers instants du mercato estival, Boubacar Kamara avait décidé de rester à Marseille. Indispensable dans le système de Jorge Sampaoli cette saison, le milieu de terrain olympien se rapproche toutefois d’un départ cet hiver.

En effet, son contrat expire à l’issue de la saison mais Boubacar Kamara n’a toujours pas pris la décision de prolonger malgré les différentes propositions de Pablo Longoria. Par ailleurs, plusieurs écuries européennes sont à l’affût et suivent attentivement la situation du numéro 4 marseillais.

L’OM ne veut pas d’un départ libre de Kamara

À en croire les informations du journaliste de RMC Florent Germain, l’Olympique de Marseille serait prêt à céder Boubacar Kamara dès cet hiver si une offre jugée intéressante arrive sur le bureau de Pablo Longoria. En effet, le président olympien est conscient qu’il risquerait de partir libre cet été.

Toujours selon les informations de Florent Germain, le transfert avorté du côté de Newcastle a jeté « un vrai froid » entre les dirigeants olympiens et Boubacar Kamara. La presse britannique révélait hier que Manchester United est très intéressé par son profil. Reste à savoir si le club mancunien pourrait se rapprocher des exigences financières de l’OM.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remlacer – Jorge Sampaoli

Si cette vente soulagerait les finances de l’OM, le départ de Boubacar Kamara pourrait toutefois avoir un impact sur l’effectif olympien. S’il a indiqué chercher des alternatives en cas de départ de Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli a rappelé lundi en conférence de presse l’importance du milieu de terrain dans son système.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)