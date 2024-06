De Zerbi veut doubler Lyon dans un dossier chaud, Galtier en discussion avec Veretout, Longoria tente Ndidi… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : De Zerbi à fond sur un dossier chaud du mercato, un taulier de l’OM en discussion avec Galtier ? Longoria veut tenter un joueur libre…

Mercato OM : De Zerbi pousse pour doubler Lyon dans ce dossier à 25M€ !

L’Olympique de Marseille s’est positionné sur Jesper Lindstrom. L’international danois est également suivi par Lyon mais la Gazzetta Dello Sport l’affirme, Roberto De Zerbi veut vraiment le joueur !

Le dossier Jesper Lindstrom s’était compliqué ces derniers jours avec le fort intérêt de Lyon. Ce jeudi, la Gazzetta Dello Sport explique que les Rhodaniens sont en effet sur le coup mais qu’il ne faut pas oublier les Marseillais ! Roberto De Zerbi, qui devrait être officialisé dans quelques jours, aime vraiment beaucoup le joueur du Napoli et le veut à l’OM.

Seulement, le club italien voudrait un prêt payant d’une saison pour le Danois ou envisagerait un transfert direct. La somme de 25M€ est évoquée pour l’attaquant… Un prix qui paraît démesuré à l’échelle de l’OM et d’une saison sans Coupe d’Europe. A voir comment les Marseillais vont avancer dans ce dossier.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Grosse offre anglaise pour Ndiaye !

Gazzetta : Intérêt fort et concret de l’#OL pour Lindstrom, mais attention à l’OM et De Zerbi, qui apprécie beaucoup le joueur. Le Napoli acceptera soit un prêt payant, soit une vente définitive pour au moins 25M. pic.twitter.com/9TOyLdmDyn — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 20, 2024

Cet agent de joueurs prévient Longoria avec De Zerbi !

Giovanni Rossi devrait arriver à l’OM en tant que directeur technique, il viendrait soulager Roberto De Zerbi de tout ce qui est négociation. Une très bonne chose selon Cyril Astier, « Ouais moi je vois ça plutôt d’un très bon œil. C’est à dire qu’on inclut aussi une personne avec de la compétence donc ça monte en compétence aussi encore une fois donc ça c’est plutôt une bonne chose. Et ça permettra au coach de se focaliser uniquement sur l’aspect sportif et il aura déjà beaucoup de travail. Cette personne là de confiance (Giovanni Rossi) sera a priori, le relais entre lui et la direction. La direction Longoria mais aussi la direction sportive quelque part parce que d’après ce que j’ai compris. Il ne devrait pas toucher le recrutement. Si ce n’est celui de donner et ça sur le coup c’est cette relation dans un club elle est super importante entre le staff sportif le coach et la direction sportive. C’est deux choses différentes. Et lui va pouvoir jouer cette courroie de transmission qui est cruciale c’est à dire de bien comprendre, c’est vraiment très important de bien comprendre les besoins du coach. Mais que lui soit aussi capable de faire comprendre au coach quelle est la situation du club, ce qui est possible ce qui n’est pas possible etc… », explique l’agent. Le rôle de ce directeur technique sera crucial au bon fonctionnement du club la saison prochaine.

« Moi, je suis plutôt plutôt satisfait du coup d’avoir un coach qui lui va se focaliser uniquement sur son match du week-end. Et sur sa mise en place parce qu’il aura déjà beaucoup beaucoup de travail à faire. Parce qu’encore une fois c’est un entraîneur exigeant, qui a des idées très arrêtées sur le football. Donc moi je trouve que c’est plutôt une bonne chose. Maintenant dans un club de football, mais finalement comme dans une n’importe quelle entreprise, il faut que les responsabilités de chacun soient clairement définies. » rajoute Cyril Astier.

Mercato : Christophe Galtier (Qatar) discute avec un des gros salaires de l’OM !

L’OM doit faire baisser sa masse salariale, plusieurs départs sont attendus cet été. Alors que des rumeurs existent autour de Gigot, Henrique ou encore Balerdi, Vitinha va rejoindre le Genoa. Veretout aurait une belle option au Qatar.

Selon le journaliste RMC, Fabrice Hawkins, « Al-Duhail prépare une offre pour Jordan Veretout. Le milieu de l’OM a déjà discuté avec Christophe Galtier l’entraîneur du club. Veretout est ouvert à un départ. L’autre piste d’Al-Duhail mène au joueur de Lille Benjamin André ! » Le milieu de terrain dispose du 3e plus gros salaire de l’OM, un contrat jusqu’en 2025 avec une saison de plus en option.

Veretout ouvert à un départ au Qatar ?

🚨 Excl : Al-Duhail prépare une offre pour Jordan Veretout 🔹Le milieu de l’OM a déjà discuté avec Christophe Galtier l’entraîneur du club🇶🇦

➡️Veretout est ouvert à un départ 🔹 L’autre piste d’Al-Duhail mène au joueur de Lille Benjamin André pic.twitter.com/C6RvAk5IV3 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 20, 2024





Passé par l’AS Roma entre 2019 et 2021, le coach lillois a bien connu Jordan Veretout, qui a évolué sous ses ordres en Italie. Le milieu marseillais garde un très bon souvenir de cette coopération.

A LIRE AUSSI:Mercato OM: la nomination de Villas Bas relance cette piste olympienne ?

« Avec Paulo Fonseca à Rome c’était top ! Il aime le jeu ! »

Jordan Veretout s’enflamme pour Paulo Fonseca : « Avec Paulo Fonseca à Rome c’était top ! On s’est régalé, il aime le jeu. J’ai beaucoup appris avec lui, je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. Je l’aime bien, on s’entend bien… pic.twitter.com/DZ3Eb5hQot — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

« Avec Paulo Fonseca à Rome c’était top ! On s’est régalé, il aime le jeu, a indiqué Veretout dans les colonnes de La Provence. J’ai beaucoup appris avec lui, je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. Je l’aime bien, on s’entend bien mais je ne sais pas de quoi sera fait son avenir », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM : Déjà un premier coup dur pour Gasset face à l’Atalanta !

Mercato OM : Longoria tente un coup avec cet international malien (libre) ?

Alors que Lilian Brassier est tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, un autre défenseur central serait suivi. Il a en plus l’avantage d’être libre au 30 juin !

Selon l’Equipe, « l’état-major phocéen discute aussi avec Moussa Diarra, 23ans, défenseur central gaucher libre de tout contrat après la fin de son bail à Toulouse, son club formateur, un profil qui plaît à la Commanderie. » Diarra a été sélectionné avec le Mali à 3 reprises, il a disputé 22 matches de Ligue 1 la saison dernière avec le TFC. Ce dernier est évalué à 2M€ par le site Transfermarkt, il pourrait venir renforcer la rotation à ce poste. L’OM pourrait perdre Gigot, Mbemba, voire Meité cet été…

A lire : Mercato OM : Grosse offre anglaise pour Ndiaye !

🚨 L’OM discute avec Moussa Diarra (23ans) ! Le central gaucher libre de tout contrat plaît à l’état-major phocéen. [🏅@lequipe] pic.twitter.com/1aVL5iA15T — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 19, 2024



Annoncé depuis quelques jours à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier le joueur brestois devrait rejoindre la cité phocéenne très prochainement. En effet, Fabrizio Romano a annoncé sur son Twitter, « Les négociations avancent bien avec Brest car ils entretiennent d’excellentes relations avec l’OM ». Une offre de 9 millions d’euros plus des bonus a été évoqué entre l’Olympique de Marseille et Brest. Le jeune défenseur aimerait rester en France malgré de nombreux intérêts à l’étranger.

🔵⚪️ Olympique Marseille want Lilian Brassier deal to be completed in short time, matter of days. Five year contract to the defender, who’s happy to play under Roberto de Zerbi. Negotiations advancing well with Brest as they have excellent relationship with OM. pic.twitter.com/OMWE7JQxTj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024

Toujours d’après Fabrice Romano il aurait refusé 3 propositions de clubs jouant la Ligue des champions, le défenseur de 24 ans est très intéressé par le projet marseillais. Cette saison avec le stade brestois il a disputé 30 matchs, il a réalisé une saison très solide avec Brest qui a même décroché une place pour la Ligue des champions. Sous contrat jusqu’à l’été 2025 avec le Stade Brestois sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros.

lire aussi: Mercato OM : Cet agent de joueurs prévient Longoria avec De Zerbi !