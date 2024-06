Mercato OM : Vitinha, les derniers chiffres selon RMC !

Alors que l’OM et le Genoa sont sur le point ne trouvez un accord concernant un transfert définitif le Vitinha. De nouvelles informations et de nouveaux montants sont tombés.

Alors que l‘Olympique de Marseille a recruté Vitinha pour 25 d’euros + 7 de bonus. Le club phocéen à négocier un montant de transfert de 16 millions d’euros +6 de bonus au Genoa. Pablo Longoria limite la casse, le joueur de 24 ans n’avait pas été à la hauteur du montant de son transfert avec l’Olympique de Marseille. En tirer une telle somme semblait impossible il y a quelques mois. Pour rappel le portugais a disputé 43 matchs avec Marseille et inscrit seulement 6 buts. Dans le futur contrat de Vitinha une clause de rachat de 42 millions d’euros aurait été incluse.

un manque de confiance

Dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise. « Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

lire aussi: Mercato concurrent OM : Lyon, c’est confirmé pour Lacazette !