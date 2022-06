Mercato OM : La piste d’un autre attaquant de l’Inter Milan relancée ?

Après le retour de l’intérêt pour Joaquin Correa, une autre a fait surface, annoncé à l’OM durant les derniers mercatos, Alexis Sanchez serait encore dans le viseur du club marseillais, c’est ce qu’annonce le média chilien TNT Sports.





Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli le nom d’Alexis Sanchez sort à chaque mercato et celui-là n’échappe pas à la règle. Selon la chaîne télévisée chilienne TNT Sports, le coach argentin aurait montré sa volonté de recruter Alexis Sanchez. Une rumeur qui revient dans une période où l’OM ne connait pas encore la décision de la DNCG et donc ne sait pas encore à quoi va ressembler son mercato. Toujours selon les informations de TNT Sports, l’international chilien aurait l’intention de quitter l’Inter Milan et aurait même reçu une proposition du club turc de Galatasaray. Problème pour le club stambouliote, Sanchez se verrait bien disputer la prochaine Ligue des Champions et l’OM pourrait l’intéresser.

Selon TNT Sports, Alexis Sanchez serait séduit par l’idée de jouer à l’#OM avec la LdC mais un détail pourrait faire coincer le dossier. Vous n’allez jamais imaginer lequel… SON SALAIRE (6.5M). Incroyable ! — Nico Faure (@Nicommentator) June 17, 2022

Un salaire XXL

Cependant, si le deal pourrait être intéressant puisque l’ancien joueur du Barça apporterait une certaine expérience du haut niveau qui serait bénéfique pour l’OM, il faudra compter avec son salaire mirobolant qui pourrait être un problème pour les finances olympiennes. A 33 ans, Alexis Sanchez toucherait un salaire avoisinant les 6,8 millions d’euros annuels, un profil qui ne serait sans doute pas en adéquation avec ce que cherche Pablo Longoria. Néanmoins, sous contrat jusqu’en 2023, l’Inter Milan ne devrait pas le retenir en cas d’offre satisfaisante.

Grosse concurrence à venir à l’Inter ?

En effet, l’Inter Milan a bien préparé son mercato et s’apprête à accueillir Henrik Mkhitaryan, Paulo Dybala et peut-être Romelu Lukaku, qui discuterait avec l’entraîneur italien. Jorge Sampaoli l’a bien compris et souhaiterait récupérer un joueur d’expérience, qui sort néanmoins d’une saison décevante (27 matchs pour 5 buts). Selon TNT Sports, le coach de l’OM essayerait d’attirer son ancien joueur, qu’il a bien connu en sélection du Chili où ils ont gagné la Copa America ensemble.

