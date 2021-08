Alors qu’un départ de Darío Benedetto se profile, l’OM s’activerait pour lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato estival. Ces dernières semaines, le nom de Giovanni Simeone a été évoqué. Le club phocéen serait toujours attentif dans ce dossier.

Après avoir enregistré l’arrivée de huit renforts depuis le début du mercato, l’OM s’est presque renforcé à tous les postes. À la recherche d’un latéral droit, Pablo Longoria serait également à la recherche d’un attaquant. En effet, Darío Benedetto est pressenti pour quitter le club cet été. Les derniers échos révèlent des intérêts de Besiktas et d’Elche. L’attaquant argentin ne sera pas retenu par l’OM en cas d’offre jugée satisfaisante. À un mois de la fin du mercato estival, le président olympien s’activerait pour lui trouver son remplaçant et devenir la doublure d’Arkadiusz Milik la saison prochaine. Comme évoqué ces dernières semaines, c’est le profil de Giovanni Simeone qui tiendrait la corde.

L’OM ne renonce pas à Simeone

Malgré des difficultés économiques, l’OM ne renoncerait pas à Giovanni Simeone. À en croire les informations révélées par As, le club phocéen est toujours aussi intéressé par le profil de l’attaquant de Cagliari. La saison dernière, il a inscrit près de 6 buts en 33 rencontres de Serie A. Suffisant pour attirer d’autres prétendants. Ces dernières semaines, on apprenait que l’OM n’était pas seul sur ce dossier puisque le Zénith Saint-Pétersbourg serait également intéressé par Giovanni Simeone. En revanche, le média révèle que l’OM ne formulera aucune offre tant qu’il n’aura vendu aucun joueur. Pablo Longoria l’avait annoncé, l’OM doit vendre pour équilibrer ses comptes et poursuivre son mercato. Mais le probable départ de Darío Benedetto pourrait faciliter les choses.

GIOVANNI SIMEONE VEUT CHANGER D’AIR

Il y a près d’un mois, Giovanni Simeone avait dévoilé quelques indices sur son avenir au micro de Radio Colonia. L’attaquant argentin n’avait pas caché ses envies d’ailleurs et souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Une bonne nouvelle pour l’OM ? Affaire à suivre.

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)