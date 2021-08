Alors que São Paulo et Darío Benedetto ne sont pas parvenus à trouver d’accord en vue d’un transfert, le club brésilien s’est rétracté ces derniers jours. D’après Şafak Malatya, Besiktas serait intéressé par le profil de l’attaquant argentin.

Ces derniers jours, on apprenait que São Paulo avait abandonné la piste menant à Darío Benedetto. En effet, le club brésilien ne serait pas parvenu à s’entendre avec l’attaquant argentin. Toutefois, Darío Benedetto n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Malgré une bonne préparation estivale où il a inscrit 3 buts lors des 7 rencontres disputées par l’OM, un départ de l’attaquant argentin semble inévitable. Barré par la concurrence avec Arkadiusz Milik depuis l’hiver dernier, Darío Benedetto est devenu le second choix du technicien argentin. Et ses performances en matches amicaux ne semblent pas avoir suffi aux yeux de Jorge Sampaoli. À trois jours de la reprise du championnat, l’entraîneur olympien pourrait même choisir d’aligner Cheikh Bamba Dieng au détriment de Darío Benedetto face à Montpellier. L’attaquant sénégalais a déjà obtenu la confiance de Jorge Sampaoli en match amical. Plusieurs clubs observent de près la situation de l’attaquant argentin. À tel point qu’un nouveau club serait à ses trousses.

Besiktas intéressé par Benedetto

À en croire les informations révélées par Şafak Malatya, Besiktas aurait ciblé le profil de Darío Benedetto cet été. À la recherche d’un attaquant, le club turc tenterait de recruter l’attaquant argentin cet été. Reste à savoir si Darío Benedetto pourrait être inclus dans le deal avec Cyle Larin. En effet, cette information révélant un intérêt de Besiktas pour Darío Benedetto intervient le lendemain de la rumeur annonçant un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Cyle Larin. Un échange pourrait-il être envisagé entre les deux clubs ? Affaire à suivre dans les prochains jours.

📍Forvet konusunda arayışlarına devam eden Beşiktaş, O.Marsilya’nın Arjantinli oyuncusu Benedetto’yu gündemine aldı. pic.twitter.com/etx47WCsZ0 — Şafak Malatya (@SafakSina1903) August 5, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’à l’issue du mercato estival.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)