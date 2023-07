Mercato : L’OM toujours dans le coup pour Taremi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Malgré l’énorme concurrence, l’OM serait toujours dans la course pour tenter de s’attacher les services de Mehdi Taremi. Le club phocéen aurait cependant une longueur de retard et Pablo Longoria devra se montrer plus convaincant que jamais, s’il veut attirer l’Iranien à Marseille.

Mehdi Taremi est l’un des joueurs les plus suivis sur le marché des transferts et malgré la concurrence de nombreux grands clubs européens, l’OM ne lâcherait pas l’affaire pour le buteur iranien. Auteur de 31 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, la saison dernière, Taremi aurait cependant fait de l’AC Milan, sa priorité absolue.

Plusieurs géants de Premier League pourraient aussi s’immiscer dans la course pour le buteur du FC Porto, Manchester United, Arsenal et Tottenham seraient notamment très intéressés. En France, l’OM n’est pas seul non plus, le LOSC qui pourrait perdre Jonathan David, cet été, pourrait lui aussi venir jouer les trouble-fêtes dans le dossier. La concurrence sera rude pour Pablo Longoria, s’il souhaite vraiment s’attacher les services du meilleur buteur de la Liga Portugal.

💥 L’OM entre dans la danse pour Mehdi Taremi, l’avant-centre du FC Porto !

👀 Le LOSC et le Milan AC sont déjà sur le dossier… https://t.co/DI7iS3s4Ya — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2023

L’OM dépassé ?

À côté de noms comme Tottenham, Arsenal ou encore le Milan AC, l’OM semble faire pâle figure. Toujours dans l’incertitude concernant son accession en Ligue des Champions, ou non, l’OM pourrait devoir se tourner vers une autre cible que l’Iranien. Les dirigeants marseillais semblent cependant toujours croire en leurs chances, selon BeIN Sports, Pablo Longoria essaierait de trouver une solution pour prendre la main dans ce dossier.

Avec les énormes échéances du mois d’août, l’OM devrait accélérer son mercato dans les semaines à venir. Toujours dans l’attente de la décision finale d’Alexis Sánchez, le poste d’attaquant est à l’instant T, l’un des gros points noirs de l’effectif olympien. Aujourd’hui, seul le portugais Vitinha représente une solution viable à ce poste. L’Olympique de Marseille pourrait donc mettre les bouchées doubles pour l’Iranien et tenter d’arracher Taremi aux cadors européens.