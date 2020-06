Mercato : L’OM (trop gourmand?) aurait refusé des offres estimées à 25M€…

L’OM doit renflouer ses caisses en vendant plusieurs joueurs cet été. La Provence consacre un article ce lundi à 4 éléments susceptibles de rapporter un gros chèque au club olympien. Morgan Sanson est dans cette liste…

Lors de sa prolongation de contrat en 2018, Morgan Sanson et l’OM avait prévu un départ lors de ce mercato 2020. Cependant, le milieu de terrain a déjà fait savoir via son agent qu’il ne partirait pas n’importe ou surtout une saison ou le club olympien va jouer la Ligue des Champions. L’intermédiaire Pini Zahavi travaille sur ce dossier afin de trouver un point de chute en Premier League. Tottenham s’intéresserait à lui, Everton et Crystal Palace s’étaient positionnés l’été dernier. Cependant, le président Eyraud serait très exigent financièrement…

L’OM veut 40M€ pour Sanson ?

En effet, un proche du dossier a confié à la Provence : « L’OM avait fixé la barre à 40M€, des offres aux alentours des 23-25M€ ont été amenées, mais la direction les a refusées.» Pour rappel, l’OM avait déboursé un montant d’environ 10M€ (plus 2M€ de bonus), lors du mercato d’hiver 2017.