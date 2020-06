Vente OM : « Je pense que Zahavi est là pour la vente du club… »

Alors que la rumeur d’un rachat de l’OM par un prince d’Arabie Saoudite a fait son temps, le journaliste Thibaud Vézirian estime que le super agent israélien Pini Zahavi n’est pas à l’OM uniquement pour gérer le transfert de Morgan Sanson…

Dans un live sur Youtube, Thibaud Vézirian a évoqué le possible transfert de Morgan Sanson cet été, Le milieu de terrain olympien travaille avec le très influent agent, Pini Zahavi. Pour le journaliste de Cnews, ce dernier n’est pas venu pour uniquement s’occuper du dossier Sanson…

la vente de Sanson, s’il venait juste pour ça, il s’en serait foutu royalement — Vézirian

« Pini Zahavi est officiellement arrivé auprès de l’OM pour vendre Sanson au meilleur prix, car il sait faire ça. Mais c’est aussi un super-agent. Il s’est occupé du transfert de Neymar au PSG, il a aussi fait d’énormes coups en Amérique du Sud. Officiellement, il arrive pour vendre Sanson. Mais il n’est pas là que pour ça. Pour moi, Zahavi est là pour faire du business pour l’OM. (…) Je pense qu’il est là pour la vente du club, pour trouver des sponsors, pour faire des trucs beaucoup plus gros. Car juste la vente de Sanson, s’il venait juste pour ça, il s’en serait foutu royalement… Il a autre chose à faire que de vendre Sanson. Pini Zahavi directeur sportif ? Non, il n’est pas là-dedans. Il est plutôt dans le business… Il est derrière une stratégie plus globale de McCourt, il a l’objectif de faire de l’argent pour redresser un peu l’OM. » Thibaud Vézirian – source :Youtube