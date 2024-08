Mercato : l’OM trouve un accord pour Lirola !

L’OM a moins de 48h pour trouver des portes de sortie à plusieurs éléments. Si Samuel Gigot semble avoir trouvé une solution en Italie voire en Arabie Saoudite, c’est plus compliqué pour Veretout, Garcia ou encore Mbemba. Par contre, un accord aurait été trouvé entre un club turc et l’OM pour Lirola.

En effet, le journaliste du média Sports Digitale, Yağız Sabuncuoğlu, « Eyüpspor et Marseille ont trouvé un accord pour le transfert de Pol Lirola. Eyüp est en négociations pour signer un accord avec le joueur. » Reste à savoir si le joueur qui dispose encore de deux ans de contrat va accepter cette possibilité… Le club d’Istanbul a comme entraineur par Arda Turan.

Eyüpspor a un accord avec l’OM pour Lirola

ÖZEL | Eyüpspor ve Marsilya, Pol Lirola transferi için anlaşmaya vardı. Eyüp, oyuncuyla anlaşmak için görüşmelerde bulunuyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 29, 2024





Dans l’émission du FCM les consultants on parlait du premier match de préparation de l’Olympique de Marseille face à Nîmes. Une chose a surpris les consultants, Lirola a porté le brassard de capitaine lors de la seconde période.

De retour de prêt d’Italie, le latéral droit Pol Lirola a disputé le premier match de préparation avec l‘Olympique de Marseille. Pour rappel le défenseur est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen.

L’espagnol a même porté le brassard de capitaine de quoi étonner Jean-Charles De Bono, « C’est paradoxal que Lirola participe en 2e période en ayant brassard de capitaine et garçon comme Mbemba est plutôt dans le loft. C’est peut-être aussi une question de vente, peut être qu’il y a plus de demandes pour Mbemba et un peu moins sur Lirola. Ou est-ce que De Zerbi fait plus confiance cette année à Lirola, qu’il a connu en Italie. Lirola est un joueur qui peut se relancer, il a potentiel après c’est à lui de se mettre au diapason de l’équipe et de son entraîneur. Parce qu’il y a une carte à jouer, un avenir aussi pour sa carrière. Lirola est jeune (26 ans), donc il a potentiel on a vu quand même certaines qualités quand il était là au début à l’Olympique de Marseille. Après il s’est éteint parce qu’il s’est peut-être un peu dispersé dans certains domaines qu’il ne fallait pas, mais il a un potentiel il a quelque chose qui peut attirer à être titulaire dans cette équipe. Donc voilà après le système à 4, le système à 3 lui rentre bien dans le système côté droit comme il fait aujourd’hui Merlin. C’est un joueur qui est capable lui de monter, descendre il a cette qualité là que Merlin aussi de l’autre côté. Et je pense même sincèrement que défensivement Lirola est bien meilleur que Merlin défensivement, après c’est qu’un point de vue. On va attendre, on va voir les conditions de jeu, comment il va se comporter. Parce que le comportement c’est important aussi. » a déclaré Jean Charles De Bono sur le cas Lirola.

🇪🇸#OM : Lirola peut-il se relancer? « Il a une vraie carte à jouer sous De Zerbi », pense @BenFCM ! @charles_debono / @raphfootball136 pic.twitter.com/nC4QaPYOB9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 22, 2024

lire aussi: Mercato OM : Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood !