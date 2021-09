Mercato OM : « Il y a un effectif super bien réfléchi ! »

Le mercato de Pablo Longoria a été particulièrement agité cet été. Un travail réussi puisque l’OM est troisième de Ligue 1 et pratique un football plaisant…

Les résultats actuels de l’OM donnent raison aux choix de Longoria sur son ce mercato estival. La preuve que le recrutement est bon : Les recrues sont impliquées dans 10 des 13 buts de l‘Olympique de Marseille. Une statistique parlante, qui démontre l’acclamation tonitruante des nouvelles arrivées au club.

Des choix que valide la consultante Canal +, Laure Boulleau :

Il faut ressembler à leurs valeurs– Boulleau

« La clé est là pour les Marseillais. Il faut ressembler à leurs valeurs : la générosité, le don de soi et la folie presque. C’est ce qu’il se passe. On sent une parfaite harmonie entre la direction sportive et le coach. Il y a un effectif qui a été super bien réfléchi. Ils sont 8 à être arrivés et ils se sont vite intégrés. Et surtout ce que je ressens, c’est une concurrence. Avant, je ne ressentais pas ça à Marseille. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu cette concurrence saine, plus cette énergie et cette verticalité qui font la force de cette équipe” Laure Boulleau— Source: Canal + (26/09/21)

Sampaoli avait précisé en conférence de presse par deux fois que son effectif était « assez court » et qu’il espérait faire une bonne seconde partie de saison selon l’évolution de l’équipe. Déjà un message envoyé à Longoria pour le mercato hivernal ?

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)