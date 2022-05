Mercato : L’OM veut faire un coup à la « Lihadji » avec un jeune du LOSC ?

L’OM n’avait pas réussi à conserver deux de ses jeunes du centre formation qui avait quitté Marseille sans signer de contrat pro, Lihadji et Nkounkou. Selon l’Equipe, l’OM pourrait faire le coup inverse en enrôlant Badredine Bouanani.

L’Olympique de Marseille a terminé deuxième de Ligue 1 et s’est qualifié pour la Ligue des Champions. Jorge Sampaoli n’a utilisé qu’un seul jeune du centre de formation cette saison, Oussama Targhalline, en lui offrant des miettes de temps de jeu. Pour autant, l’OM tente toujours de s’offrir les jeunes talents comme Salim Ben Seghir et Bilal Nadir la saison dernière. Dans cette optique, c’est un jeune du centre de formation du LOSC qui serait visé. En effet, selon l’Equipe Badredine Bouanani ne seignera pas pro avec Lille et pourrait rejoindre Marseille ou Nice. Il y a deux ans, l’OM avait déjà perdu un grand espoir du centre de formation, Isaac Lihadji, qui a rejoint Lille au lieu de signer son premier contrat pro à l’OM.

Le manager Général du centre de formation lillois, Jean Michel Vandamme regrette tous les jeunes joueurs qui quittent Lille et parle de la situation financière du club nordiste.

On va perdre un peu de temps car ce sont deux gamins qui auraient pu jouer en pro. Les sommes demandées n’ont pas correspondu à ce que le club pouvait payer à ce moment-là. Mais je reste persuadé que si on avait négocié les contrats un an plus tôt, on n’en serait pas arrivés là. On ne négocie pas des joueurs en fin de contrat. C’est la plus grosse des conneries. » Jean Michel Vandamme – Source : L’Equipe (27/05/2022

La formation était au cœur du projet de Frank McCourt lors de sa reprise de l’OM. Aujourd’hui avec les 3 départs annoncés de ces « minots » le résultat n’est pas probant. Pour Joel Cantona, l’OM doit prendre exemple sur les modèles des plus grands en matière de formation :

« Les plus grands clubs, ceux qui forment, les Milan, les Manchester, les Real, les Barcelone, ceux qui forment c’est les plus riches. C’est purement comptable et ils les gardent leurs joueurs (…) Entre Lyon et Marseille, chez nous t’as trois super joueurs, dont Kamara qui est au dessus, t’encaisse 3 millions (…) Kamara, il a un entourage qui défend ses intérêts (…) Si il faut lui donner 5,6 millions, je préfère l’avoir. Ça fait 3 saisons qu’il est jamais blessé, toujours là, fidèle absolu, un talent monstre, c’est le Rijkaard marseillais. Il joue 6, il joue 4,il est d’une discrétion, il a une classe naturelle, si le mec tu le mets tout en haut, il a encore 2,3 ans de contrat » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)

