Mercato : Mauricio Isla recommande l’OM à Sanchez !

Mauricio Isla a réagi à la probable arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille. L’ancien milieu de l’OM détaille les conseils qu’il a donné à son ancien partenaire en sélection.

Lors d’un entretien accordé à Radio ADN, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mauricio Isla a commenté la possible venue d’Alexis Sanchez à l’OM. L’actuel joueur du Deportivo Universidad a révélé les conseils qu’il a donné à son ancien partenaire en sélection chilienne. Isla aurait recommandé à Alexis Sanchez de jouer dans une équipe dans laquelle il se sent bien. L’ancien milieu de terrain de l’OM aurait poussé en faveur d’une arrivée de Sanchez à Marseille, louant l’ambiance du Stade Vélodrome et la ferveur de ses supporters.

» C’est un club formidable, avec des supporters extraordinaires qui donnent envie de jouer tous les week-ends. Je lui ai toujours dit d’être dans une équipe où il peut jouer et montrer sa meilleure version » Mauricio Isla – Source : Radio ADN (05/08/2022)

Mauricio Isla : « Je pense que c’est la bonne destination pour Alexis Sanchez d’aller à l’OM.

Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille, l’arrivée d’Alexis Sanchez et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)