Mercato OM : Veretout est arrivé à Marseille !

Jordan Veretout est bien arrivé à Marseille ! Le milieu de terrain international français doit passer sa visite médicale avant de s’engager avec l’OM.

Comme annoncé depuis hier, Jordan Veretout va s’engager pour trois saisons avec l’Olympique de Marseille. L’international français est arrivé à Marseille ce vendredi. Il doit désormais passer sa visite médicale avec de parapher son contrat avec le club marseillais.

A lire aussi : Roustan vraiment sceptique sur les chances de l’OM en Ligue des Champions

Voilà #JordanVeretout est arrivé à Marignane 😉💙😎 pic.twitter.com/i5IoBSTony — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 5, 2022

A lire aussi : OM : Un premier coup dur pour Tudor face à Reims

A lire aussi : Ça se précise pour Sanchez à l’OM, Bakambu ouvre la porte à un départ, Caleta-Car se prononce sur son avenir … Les 3 infos OM de jeudi !

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

» Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)