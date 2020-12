Mercato : Mauvaise nouvelle, l’OM doublé dans le dossier Maehle ?

L’OM était tout proche de boucler le dossier Joakim Maehle lors du dernier mercato. Genk avait fait capoter l’opération avec une surenchère de dernière minute mais le latéral droit affiché son envie de rejoindre Marseille cet hiver. Il pourrait finalement s’engager avec l’Atalanta…

En effet, selon Sky Italia, les négociations entre Atalanta et Genk se déroulent positivement pour Joakim Maehle. Les deux clubs seraient même sur le point de trouver un accord sur la base d’un transfert de 10 millions d’euros. La direction de Bergame suit Maehle depuis un certain temps, ils étaient déjà à la lutte avec l’OM l’été dernier. Pablo Longoria pourrait donc voire filer un bon latéral droit alors que Sakai a clairement besoin de concurrence à son poste…

Dans un jeu de questions/réponses avec le média Eurosport.dk, Maehle avait raconté qu’il avait pleuré après cet échec et qu’il se verrait bien plus au sud dès 2021… plus au sud à Marseille ?

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ». Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)

Maehle a disputé 16 matchs au cours desquels il a marqué 1 but et effectué 4 passes décisives avec Genk cette saison.