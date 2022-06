Mercato : « non… de toute façon, je ne reviendrai pas à l’OM »

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, l’attaquant des Tigres, André-Pierre Gignac, s’est confié sur la saison de l’OM. Fervent supporter du club, Gignac a annoncé qu’il n’envisageait pas un retour sur la Canebière. L’ancien olympien a aussi évoqué la rumeur qui envoyait Payet aux Tigres et sur ce que devrait faire l’OM sur le mercato.

Arrivé en 2015 aux Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac suit toujours l’OM et ce à plus de 9.000 kilomètres de Marseille. Supporter depuis son enfance, l’attaquant des Tigres a beaucoup apprécié la belle saison de l’OM, qui a terminé deuxième de Ligue 1. Place qui garantit une participation pour la prochaine Ligue des Champions, mais se qualifier c’est bien, bien y figurer c’est mieux. Gignac a déclaré que les dirigeants devront travailler pour étoffer l’effectif pour ne pas revivre un nouvel échec dans la plus belle des compétitions.



A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djibril Cissé valide deux cibles de Longoria !

Je ne reviendrai pas – Gignac

Interrogé sur les ondes de RMC, André-Pierre Gignac a fermé la porte à un retour à l’OM.

Non, non, non… Et de toute façon, je ne reviendrai pas. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9… Ce que j’aimerai, c’est terminer aux Tigres en 2025 pour faire 10 ans au club. André-Pierre Gignac – Source : Rothen s’enflamme (RMC) (16/06/2022)

Alors qu’une rumeur venue d’un média mexicain annonçait que les Tigres de Monterrey aimerait recruter Dimitri Payet, Gignac annonce les plan des Tigres pour l’avenir.

Je ne pense pas que ça aurait été possible. C’était fake. Aujourd’hui, les Tigres doivent renouveler le groupe car la colonne vertébrale est assez âgée. Flo (Thauvin) rentre dans un nouveau cycle et ça va être lui le leader. André-Pierre Gignac – Source : Rothen s’enflamme (RMC) (16/06/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Quand JHE a refusé d’échanger Kamara avec un défenseur (vendu 55M€) !

Il faut consolider tout ce que l’OM a bien fait cette année et aller chercher des joueurs de niveau Ligue des Champions – Gignac

Sur RMC, André-Pierre Gignac a déclaré qu’il ne suivait que l’OM en Ligue 1. L’attaquant des Tigres, qui a déjà joué la Ligue des Champions avec l’OM, donne son point de vue sur ce que les dirigeants marseillais devraient faire pour bien figurer sur la scène européenne.

Tu as Milik, un attaquant de classe mondiale, tu as réussi à garder Guendouzi qui a 300 poumons… Il faut vraiment de l’expérience en Ligue des champions. Tu ne peux pas rester sur une Ligue des champions à zéro point. Moi, je l’ai vécue la saison à zéro point en Ligue des champions. Il faut consolider tout ce que l’OM a bien fait cette année et aller chercher des joueurs de niveau Ligue des champions. André-Pierre Gignac – Source : Rothen s’enflamme (RMC) (16/06/2022)

A LIRE AUSSI : OM – Di Meco : « Personne ne veut revivre cette humiliation ! »