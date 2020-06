Mercato OM : 3 nouveaux contrats pros ?

Si le mercato des professionnels n’a pas encore bougé, celui du centre de formation de l’OM s’active. Plusieurs minots pourraient passer pro…

L’OM a trouvé un accord et a officialisé la signature du défenseur central Aaron Kamardin. Le latéral droit Richecarde Richard devrait lui aussi signer un contrat de 3 ans. Le club olympien est en négociation avec d’autres jeunes du centre. Les discussions sont gérées par Jacques-Henri Eyraud, Alexandre Mialhe et Nasser Larguet…

APRÈS Kamardin, Richard… accord en vue pour Bertelli, Ahmed et Ressa ?

Selon La Provence, les discussions avec trois autres minots avancent bien et pourraient bientôt aboutir. Nassim Ahmed (2000) aurait trouvé un accord, tout comme Ugo Bertelli ( 2003), ils seraient proche de signer. Le quotidien local explique aussi que Yacine Ressa (2001) a lui aussi « reçu une proposition de contrat pro fin avril : les tractations vont dans le bon sens, mais quelques détails restent encore à régler avant de parvenir à un accord ». De plus, Jorès Rahou et Fabio Vanni sont aussi en discussion, par contre Niels Nkounkou devrait changer d’air, il est annoncé à Nice.