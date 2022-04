Mercato OM : « 30M€ pour Saliba, je signe tout de suite ! »

Extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille avec les deux anciens joueurs de l’OM Martial Robin et Jean-Charles de Bono. Ils évoquent l’avenir du défenseur central de l’Olympique de Marseille William Saliba prêté par Arsenal cette saison sans option d’achat.



Prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba réalise une excellente saison avec l’Olympique de Marseille. Sélectionné avec l’Équipe de France lors du dernier rassemblement, le défenseur central restera-t-il à l’OM la saison prochaine ? Lors du dernier Débat Foot Marseille ce jeudi, l’ancien olympien Jean Charles de Bono estime que même à 30M€, les dirigeants marseillais doivent investir sur le néo international français (extrait à voir dans le player vidéo ci-dessus) :

« Sincèrement à 30M€, aujourd’hui il faut que l’OM l’achète ! C’est un joueur qui vaudra 50 ou 60 M€ dans deux ans. S’il fait la coupe du monde et qu’il flambe, qu’il est titulaire, on ne sait jamais ça peut aller très vite dans le football. Il ne faut pas se dire que 30M€ c’est cher, il faut se dire qu’il va te faire gagner de l’argent. Un risque avec Saliba ? Quand tu es un joueur de qualité comme lui, tu ne deviens pas mauvais du jour au lendemain, je ne connais pas ça personnellement, sinon on ne mise sur personne… » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (31/03/2022)



Sur RMC, Leplat a donné son sentiments sur le limites de Raphaël Varane, il estime que Saliba a le potentiel pour apporter une sérénité comme un Laurent Blanc…

Saliba respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc

« Ce qui est paradoxal avec Varane, c’est qu’il est très fort à 20-25 mètres de son but, c’est d’ailleurs pour ça qu’il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d’occuper plus d’espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c’est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d’anticipation et de concentration. Au moment où Varane sort contre l’Afrique de Sud (5-0), l’équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l’axe, monte d’un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n’a pas l’envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas. » Thibaut Leplat – Source: RMC (30/03/2022)