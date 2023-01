Mercato OM : Accord dans les prochaines heures et visite médicale cette semaine pour la prochaine recrue ?

L’OM n’a toujours pas recruté de seconde recrue hivernal après l’échec Trossard, cependant le club est tout proche de boucler dans les prochaines heures la signature du milieu de terrain de l’Hellas Vérone Ivan Ilic.

Malgré la concurrence du Torino, l’OM devrait bien finaliser le recrutement d’Ical Ilic pour juin prochain. Selon Fabrizio Romano, « l’Olympique de Marseille travaille sur les documents de l’accord d’Ivan Ilić pour le sceller dans les prochaines heures avec des tests médicaux cette semaine. Voilà, c’est confirmé. La transaction coûtera € 15 millions de frais fixes plus des suppléments proches de € 3 millions. »

