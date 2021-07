Mercato OM : Accord OM – São Paulo pour le prêt de Benedetto !

Utilisé dans la rotation dans l’effectif de l’OM, Darío Benedetto se dirigerait vers un départ. À en croire la presse brésilienne, l’OM et São Paulo sont tombés d’accord pour le prêt d’un an de l’attaquant argentin.

Son départ était dans l’air depuis plusieurs semaines. On s’en rapprocherait encore un peu plus aujourd’hui. Sauf retournement de situation, Darío Benedetto devrait bel et bien quitter l’OM lors du mercato estival pour être prêté à São Paulo. Malgré une bonne préparation, où il a pu inscrire 3 buts en 6 matches, Jorge Sampaoli ne ferait pas de l’Argentin son titulaire indiscutable la saison prochaine. En effet, la concurrence avec Arkadiusz Milik est rude depuis son arrivée, l’hiver dernier. Arrivé il y a deux ans, à l’été 2019, en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Darío Benedetto semblerait donc s’éloigner de Marseille. Après une première saison convaincante, l’attaquant olympien s’est montré plus en difficulté lors du dernier exercice.

ACCORD OM – SÃO PAULO POUR BENEDETTO

Darío Benedetto du côté de São Paulo, ce serait imminent. Cette nouvelle réunion semble avoir été décisive hier. Après avoir déjà conclu un accord verbal il y a quelques jours, l’OM et le club brésilien seraient définitivement tombés d’accord pour le prêt d’un an de Darío Benedetto d’après André Plihal. De son côté, Pablo Longoria aurait confirmé qu’il serait en train de conclure un accord avec l’attaquant argentin pour se diriger du côté du Brésil. Par ailleurs, le président olympien aurait recommandé à São Paulo d’entrer en contact avec l’agent de Darío Benedetto, Christian Bragarnik, pour finaliser les derniers détails de son contrat. Selon le journaliste d’ESPN, les deux parties devraient débuter les négociations dans les prochaines heures. Comme l’a indiqué la presse brésilienne ces derniers jours, l’OM devrait prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant pendant la totalité de son prêt. À la quête d’un attaquant, São Paulo espère pouvoir compter sur Darío Benedetto lors de son quart de finale de Copa Libertadores le 11 août prochain.

Benedetto/SPFC. Não há mais o que tratar com o OM. Os clubes chegaram a um acordo. Hoje o presidente do OM confirmou em reunião q está concluindo acerto c/o atleta e recomendou ao SPFC o contato direto c/Christian Bragarnik, o empresário, q está com a família em Ibiza. + abaixo — André Plihal (@plihalespn) July 29, 2021

LES CHOSES AVANCENT — JULIO CASARES

Même si Darío Benedetto semblait vouloir poursuivre du côté de Marseille la saison prochaine, le président de São Paulo, Julio Casares avait déjà confirmé son optimisme dans le dossier il y a quelques jours. Au micro de Ge.Globo, il n’a jamais caché sa volonté d’attirer l’Argentin au sein de son effectif.

« São Paulo a eu une conversation avec Calleri et avec l’Olympique, mais ce n’est pas acquis, comme le disent les médias. Des détails manquent. Il a un intérêt, il a de bonnes conversations entre Sao Paulo et l’Olympique. Les choses avancent. São Paulo est aujourd’hui très responsable, dans le sens où tout doit être réalisé dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Julio Casares – Source : Ge.Globo (21/07/2021)