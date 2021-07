Mercato OM : On connait l’offre salariale de São Paulo pour Benedetto ?

Darío Benedetto pourrait se rapprocher d’un départ. Les médias brésiliens annoncent avec insistance un intérêt de São Paulo et des négociations avancées avec l’OM. Mais l’offre du club brésilien semble loin des exigences de l’Argentin…

Barré par une rude concurrence avec Arkadiusz Milik depuis l’hiver dernier, Darío Benedetto serait poussé vers la sortie. De plus, l’OM a besoin de vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et aucun joueur ne sera retenu par le club en cas de belle offre surtout avec un statut d’extracommunautaire…

C’est notamment le cas de l’attaquant argentin, arrivé en cité phocéenne en provenance de Boca Juniors en 2019 pour un montant de 14 millions d’euros. Toutes compétitions confondues, Darío Benedetto a revêtu la tunique olympienne à 69 reprises et a inscrit 17 buts et 5 passes décisives. Mais depuis le début de la préparation estivale, l’attaquant argentin semble en jambes. En 5 rencontres, Darío Benedetto a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. De quoi le mettre en confiance et de montrer à Jorge Sampaoli qu’il pourrait compter sur lui cette saison.

Ces dernières semaines, certains clubs auraient fait part de leur intérêt pour le buteur olympien. Parmi eux, Elche, Fenerbahçe et São Paulo. Alors que le club brésilien semblait avancer dans les négociations, il pourrait être freiné par ses difficultés financières.

SÃO PAULO OFFRE 800 000€ PAR AN À benedetto ?

En difficulté financière, São Paulo aimerait attirer l’attaquant argentin sous forme de prêt. Face aux exigences salariales de Darío Benedetto et de son agent élevées, le club brésilien réfléchirait à des arrangements pour l’enrôler. Il souhaiterait que l’OM prenne en charge une partie de son salaire. À en croire les informations de Tutto Mercato Web, São Paulo serait disposé à offrir un salaire de « seulement » 800 000 euros par saison à Darío Benedetto. Bien loin du salaire annuel du buteur olympien qui se rapproche des 2,5 millions d’euros par saison. Ne pouvant pas prendre en charge le reste de son salaire, le club brésilien espérerait un soutien du club olympien afin de pouvoir réaliser la transaction. En difficulté financière également, pas sûr que l’OM accepte cette proposition.

LES CHOSES AVANCENT — JULIO CASARES

Il y a quelques jours, le président de São Paulo, Julio Casares, apportait des précisions sur l’intérêt de São Paulo sur Darío Benedetto. Au micro de Ge.Globo, il n’a pas caché sa volonté d’attirer l’Argentin.

« São Paulo a eu une conversation avec Calleri et avec l’Olympique, mais ce n’est pas acquis, comme le disent les médias. Des détails manquent. Il a un intérêt, il a de bonnes conversations entre Sao Paulo et l’Olympique. Les choses avancent. São Paulo est aujourd’hui très responsable, dans le sens où tout doit être réalisé dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Julio Casares – Source : Ge.Globo (21/07/2021)