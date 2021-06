Mercato OM: Milan accélère pour Kamara ?

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubakar Kamara ne manque pas de concurrents. Mais, c’est le Milan qui semble le plus à même de le recruter, Maldini aurait fait du Marseillais une priorité.

Cette saison 2020-2021 était-elle la dernière de Boubakar Kamara sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? Si rien d’officiel n’a été pour le moment annoncé en ce qui concerne le milieu marseillais, de nombreux clubs restent très attentifs à la situation du joueur. En effet, il ne reste plus qu’un an de contrat à celui qui pourrait représenter la valeur marchande la plus importante de tout l’effectif marseillais. Chelsea, City, ou encore la Juventus auraient coché son nom pour cet été, mais il semblerait qu’une autre équipe aurait pris de l’avance dans ce dossier : l’AC Milan.

Le Milan accélère pour Kamara ?

En effet, selon Il Giorno, le départ de Hakan Çalhanoğlu vers l’Inter, aurait poussé les dirigeants lombards a trouver rapidement son remplaçant. Les Milanais devraient accélérer dans les prochains jours, Bouba Kamara aurait tapé dans l’œil de Paolo Maldini, qui pousserait en interne afin de recruter le natif de Marseille. Le milieu de terrain ferait l’objet d’une offre évaluée à 20 millions d’euros de la part des Rossoneri. Récupérer une telle somme pour un joueur qui ne possède plus qu’une seule année de contrat semble être le maximum que l’OM pourrait en tirer, même si les dirigeants olympiens désirent pousser jusqu’à 25 millions d’euros. Si le deal n’aboutit pas, Milan aurait deux autres pistes : Donny van de Beek et Mateo Kovacic. Deux profils plus offensifs…

PEUT-ÊTRE QUE ÇA PARTIRA POUR 32 MILLIONS… — MOHAMED BOUHAFSI

Dans un live Twitch avec le regretté Philousports, Mohamed Bouhafsi avait donné quelques informations sur le probable transfert de Kamara. Il se montrait optimiste concernant le prix de vente…

« J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’OM aimerait en récupérer 40. Après, à combien il va partir, c’est différent. Le Stade Rennais valorise bien Camavinga à 100 millions tu me diras… L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara. » Mohamed Bouhafsi – Source: Twitch Philousports (27/05/2021)