OM : Avant Alexis Sanchez, Longoria a tenté deux énormes coups !

Après un accueil de folie des supporters, Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille ont officialisé un accord de principe pour la venue du Chilien. D'après L'Equipe, le président l'OM avait songé à deux autres gros coups !

L’Olympique de Marseille a recruté Alexis Sanchez après un accueil incroyable à Marignane ce mardi soir. Le Chilien et l’OM ont annoncé un accord de principe via un communiqué officiel partagé dans la soirée. Dans son édition du jour, L’Equipe évoque forcément l’arrivée de l’attaquant passé par le FC Barcelone.

Dybala et Depay bien pistés?

Mais ce n’est pas tout. D’après leurs informations, Pablo Longoria était déterminé à l’idée de signer un gros joueur lors de ce mercato estival 2022. Le président marseillais avait songé à Paulo Dybala et Memphis Depay. Deux noms qui sont sortis dans les médias il y a quelques semaines et qui faisaient saliver les supporters de l’OM.

Dybala a finalement rejoint l’AS Roma et Memphis Depay patiente toujours pour trouver une porte de sortie du FC Barcelone malgré le départ de Lewandowski. Avec les arrivées de Luis Suarez et Sanchez puis ceux qui sont déjà là comme Milik, Bakambu, Dieng ou encore Payet, le Néerlandais ne semble plus faire partie des plans.

La seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est…

Le spécialiste du football italien pour RMC Sport a donné son sentiment sur l’arrivée de l’international Chilien à l’Olympique de Marseille après trois saison passé à L’inter où il aura surtout tenu un rôle de joker

« C’est un talent assez incroyable parce que c’est un joueur qui a une excellente vision de jeu. C’est un joueur qui se déplace très bien et qui comprend très bien le jeu. Il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour solliciter des lignes de passe, des une-deux, des combinaisons petit côté ou encore se réaxer et aller sur le côté. C’est un joueur qui est vraiment très très intelligent. C’est la chose la plus marquante. (…) En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est dans sa capacité à répondre aux exigences du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor. On verra s’il va réussir à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d’efforts physiques. Très sincèrement, Alexis Sanchez était dans un rôle de joker à l’Inter Milan pendant ces trois saisons. » Johann Crochet – Source RMC Sport (09/08/2022)