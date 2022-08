Mercato OM : Florent Gautreau s’enflamme pour Alexis Sanchez

Invité à réagir dans l’After sur la signature d’Alexis Sanchez à l’OM, Florent Gautreau s’est réjoui de l’arrivée du Chilien. Selon lui, l’OM réalise une très belle opération sur le marché des transferts avec un joueur expérimenté et talentueux.

Alexis Sanchez sera finalement bien un joueur de l’OM dans les prochaines heures. Arrivé en fin d’après-midi à Marignane pour signer son contrat avec le club phocéen, le Chilien a été accueilli comme une superstar à l’aéroport. Pour le journaliste Florent Gautreau, l’attaquant de 33 ans va apporter une vraie valeur ajoutée à l’équipe. Il explique que si le nouveau joueur de l’OM est bien géré par son entraîneur, il pourra apporter toute son expérience sur le terrain et dans le vestiaire. Gautreau est aussi enthousiaste de voir Sanchez évoluer au Stade Vélodrome et estime que les supporters marseillais seront acquis à la cause du joueur.

» Je pense que recruter Alexis Sanchez, ça reste un très bon coup. C’est un joueur qui a peu joué pour beaucoup de raisons mais pas parce qu’il a des problèmes physiques. L’OM va avoir un joueur dont on connaît les qualités et qui selon moi, peut rentrer dans le système de Tudor. Il va bien falloir le gérer. Il ne pourra pas jouer tous les matchs, c’est une certitude. Il faudra que Tudor installe une rotation. Je pense qu’aujourd’hui, l’OM a besoin d’un joueur comme lui qui va trouver des espaces, se démarquer, apporter des solutions.L’accueil qu’on a vu à Marignane, on va le revoir au Stade Vélodrome, on sent de l’effervescence. Sur le plan tactique et technique, ça peut fonctionner. » Florent Gautreau – Source : After Foot (09/08/2022)

Cette ambiance de fada, pour l’arrivée @Alexis_Sanchez à Marignane.

L’OM c’est ça 💪💙😎 pic.twitter.com/9SFusbkMtB — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 9, 2022

Mercato OM : « La seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est… » – https://t.co/YZps69Oynw pic.twitter.com/o6CD2kFBck — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 10, 2022

L’accueil incroyable d’Alexis Sanchez à Marseille !

L’attaquant international chilien Alexis Sanchez est arrivé hier soir à l’aéroport de Marignane avec le maillot de l’OM sur les épaules. Il a été accueilli par de très nombreux supporters venus l’acclamer avec des fumigènes dans une ambiance incroyable.

