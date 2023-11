Mercato OM: Alexis Sanchez sur le marché en janvier ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, Alexis Sanchez peine à convaincre en Italie. Les Nerazzurri pourraient même se séparer de l’international chilien dès cet hiver. Une aubaine pour les supporters olympiens.

Arrivé libre à l’OM durant l’été 2022, Alexis Sanchez a fait vivre de grosses émotions aux supporters olympiens. Le Chilien de 34 ans avait marqué 18 buts en 44 matchs, et notamment face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (victoire 2-1). Une véritable rage de vaincre qui avait conquis les fans de l’OM. Malgré cela, Pablo Longoria et son joueur ne sont pas tombés d’accord pour une prolongation de contrat. Pour le remplacer, le président marseillais a recruté Pierre-Emerick Aubameyang. Mais, pour l’heure, l’international gabonais n’arrive pas à faire oublier l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone. L’ex-Stéphanois a même été sifflé par le Vélodrome lors de la dernière rencontre face au LOSC.

A LIRE AUSSI: AEK – OM (0-2): « Vitinha, vous pensez que je ne l’aime pas mais je l’adore ! » lâche Gattuso

Les supporters attendent le retour de Sanchez

D’après les médias italien, Alexis Sanchez devrait quitter l’Inter Milan en janvier prochain, soit six mois avant la fin de son contrat, en raison de son manque de temps de jeu. Le journaliste Ekrem Konur précise même que « des clubs d’Amérique du Sud et d’Arabie Saoudite sont intéressés par le joueur chilien » via son compte X (anciennement Twitter).

🔥Alexis Sánchez, 34, is expected to leave Inter Milan in January. 🔵⚫ #ForzaInter ◾ Clubs from South America and Saudi Arabia are interested in the Chilean player. 🇨🇱 pic.twitter.com/g6K8j7trwj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 9, 2023

Un tweet sous lequel les supporters phocéens ont vite rappliqué pour demander au joueur de revenir à Marseille. « Reviens chez toi », « il n’est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs ! », peut-on lire dans les commentaires.

Reviens chez toi 💙🤍 — Lucien 🇨🇵🇧🇷 (@lucieninhooo) November 9, 2023