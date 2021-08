Mercato OM : Amavi réagit à la rumeur d’un départ vers Villarreal !

Depuis l’arrivée de Luan Peres lors du mercato estival, Jordan Amavi semble disposer de moins de temps de jeu. Après avoir prolongé en mai dernier, Jordan Amavi a réagi à une rumeur l’envoyant à Villarreal.

Jordan Amavi est en difficulté cette saison. Blessé une grande partie du temps la saison dernière, le latéral gauche olympien avait prolongé son contrat de 4 saisons en mai dernier. Toutefois, après 4 journées de championnat, Jorge Sampaoli ne lui a toujours pas accordé la moindre minute en compétition officielle. Une situation qui doit certainement l’agacer.

En effet, c’est Luan Peres qui est titularisé par le technicien argentin depuis le début de la Ligue 1. Arrivé en provenance de Santos cet été, il plaît énormément à Jorge Sampaoli. De son côté, est-ce que Jordan Amavi souhaitera rester à l’OM dans ce rôle de doublure à long terme ? Difficile de savoir.

Amavi s’amuse avec la rumeur Villarreal

Alors qu’aucune rumeur n’a été associée au nom de Jordan Amavi depuis le début du mercato, ce dernier a dû faire face à une drôle de rumeur hier soir sur Twitter. En effet, un supporter de l’OM semblait affirmer qu’il était sur le point d’être prêté avec option d’achat à Villarreal cette saison. Une rumeur dont s’est empressé de démentir de façon ironique le principal intéressé.

En effet, malgré son statut de remplaçant à l’heure actuelle, Jordan Amavi devrait bel et bien être un joueur de l’Olympique de Marseille cette saison. S’il a prolongé son contrat en mai dernier, c’est certainement car Jorge Sampaoli apprécie son profil et qu’il lui a apporté des garanties sportives. Toutefois, L’Equipe semblait affirmer au début du mois que le technicien argentin ne serait plus extrêmement convaincu par le latéral gauche. Affaire à suivre.

J’ai l’avion à quelle heure du coup ? — Jordan Amavi (@JordanAmavi) August 30, 2021

SAMPAOLI NOUS A DIT : ‘MAIS VOUS MÉRITEZ DE MOURIR’ ! — AMAVI

À l’entraînement, la patte de Jorge Sampaoli continue de se mettre en place jour après jour. Avec des entraînements toute la journée et tous les jours de la semaine, les Marseillais sont beaucoup sollicités par l’Argentin. Jorge Sampaoli insiste grandement pour que ses joueurs assimilent au plus vite sa philosophie de jeu. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Jordan Amavi s’était d’ailleurs exprimé sur les méthodes de Jorge Sampaoli.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)