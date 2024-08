Mercato OM : Ansu Fati pour oublier Moukoko et Rowe ?

Ancien joueur de Roberto De Zerbi à Brighton, Ansu Fati est poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Selon Sport, l’OM serait intéressé par l’ailier gauche…



Selon le media espagnol Sport, « le joueur pourrait repartir en Angleterre à Wolverhampton, l’équipe que Mendes, son agent. L’Olympique de Marseille a également été attendu par Ansu. Celui qui paiera les différents pourcentages du salaire du joueur pourrait réussir à le faire venir en prêt. » De plus, Mendes a reçu les intérêts du Benfica. Le joueur de 21 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec le Barça, il a participé à 19 matches de Premier League la saison dernière sous les ordres de De Zerbi.



L’Olympique de Marseille se cherche un ailier gauche pour terminer son mercato. Plusieurs noms sont sortis dans la presse mais pour le moment, aucune arrivée officielle. D’après le média Sport, Deco le directeur sportif du FC Barcelone aurait demandé à Ansu Fati de se trouver une porte de sortie.

Ancien joueur de Roberto De Zerbi à Brighton, le joueur pourrait-il être tenté de rejouer sous les ordres du coach italien? Ce serait un énième énorme coup de la part de l’OM mais difficilement réalisable financièrement. L’ailier gauche garde une très belle cote en Europe. Sa valeur marchande est de 25M€ sur Transfermarkt.

L’OM doit impérativement se renforcer en attaque. En effet, si les dirigeants marseillais ont exfiltré Aubameyang, Sarr et Ndiaye durant le mercato, ils n’ont pas encore trouvé leur successeur. A une semaine de la reprise du championnat, le temps presse. Des tractations traînent en longueur avec plusieurs cibles : Nketiah, Moukoko et Wahi, On apprenait cette semaine que l’Olympique de Marseille s’était également positionné sur Jonathan Rowe, l’ailier gauche de 21 ans de Norwich.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille send formal bid to Norwich for Jonathan Rowe.

He’s among targets for OM as talks took place on player side and now also club to club. pic.twitter.com/JiOagdrm6l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024