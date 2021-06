Konrad de la Fuente devrait être la deuxième recrue du mercato estival marseillais. L’ailier du FC Barcelone devrait passer sa visite médicale dans moins de 48h…

C’était le dossier chaud du mercato juste après l’officialisation de Gerson : Konrad de la Fuente était pressenti comme étant la seconde recrue de l’Olympique de Marseille, et cela devrait être la cas. Selon RMC, l’Américain va s’engager pour 4 saisons en faveur du club olympien, contre une somme de 3,5 millions d’euros. D’après Sky Sport, le joueur arrive vendredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Konrad de la Fuente pasará reconocimiento medico y firmará por el OM este viernes 🇺🇸 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 22, 2021

De la fuente, Un profil qui peut être très intéressant pour l’OM — Franek

Invité dans notre émission de lundi, Franek, spécialiste du FC Barcelone et de sa Masia nous a permis de mieux connaître le profil de Konrad de la Fuente.

« On en a eu des phénomènes au Barça. Toutes façons, on connait la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mbula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)

LA MASIA, C’EST TOUJOURS QUELQUE CHOSE DE COMPLIQUÉ — FRaNEK

« Collado, honnêtement, moi je trouve qu’il aurait pu avoir sa chance cette saison. Je pense que ça aurait pu être intéressant sur certains matchs. La Masia c’est toujours quelque chose de compliqué parce qu’il y a énormément de cracks mais au final ils ont leur chance quand il y a des blessures ou des gros imprévus. A l’époque, des Xavi ou des Iniesta c’est parce qu’il y avait des imprévus qu’ils ont eu leur chance. Il a pas vraiment eu l’occasion d’avoir sa chance comme un Mingueza. C’est un joueur qui a une très bonne vision de jeu, qui a une grosse frappe, qui tire bien les coups francs. Il en a mis deux ou trois cette saison qui sont vraiment pas mal. Il est assez polyvalent, il peut aussi dans l’axe. A voir comment Sampaoli va vouloir l’utiliser. » Franek – Source: Football Club de Marseille (15/06/2021)