Mercato OM : Arteta ne va pas lâcher Saliba comme ça !

S’il souhaite le faire revenir cet été, Mikel Arteta estime tout de même avoir pris la bonne décision de l’envoyer en prêt à l’OM pour qu’il s’aguerrisse. Au début de cette saison, Saliba n’était pas désire par Arsenal et est donc parti du côté de l’OM pour réaliser une excellente saison sous le maillot bleu et blanc parfois difficile à porter pour les jeunes joueurs. Le technicien espagnol estimait que l’international français avait besoin de concurrence pour progresser.

A l’OM, Saliba s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans un contexte bouillant avec une saison où les supporters, au vu du recrutement, avaient énormément d’attentes et d’espoirs. Il s’est installé rapidement dans le onze de Jorge Sampaoli, devenu même international sous les couleurs marseillaises. Saliba est l’un des joueurs les plus utilisés en Europe, cette saison, le natif de Bondy a disputé 51 matchs (sur 55) toutes compétitions confondues avec une régularité et un calme qui force l’admiration. Seul petite ombre, certains manques de concentration qu’il va sans doute gommer avec l’expérience qu’il va engranger.

« Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n’y a rien d’autre. » Mikel Arteta – Source : RMC Sport (24/05/2022)