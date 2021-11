Mercato OM: Aucune négociation avec cette prestigieuse piste de Sampaoli ?

C’était la rumeur farfelue du mercato de ces dernières semaines. Au placard du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille…

La drôle de rumeur mercato est provenu d’Italie les semaines dernières. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Mais le FC Séville, le Barca, l’ASSE et Newcastle seraient aussi sur le coup…

Mais d’après AS Chile, Sampaoli ne souhaiterait plus signer l’ancien joueur d’Arsenal, à cause de ses problèmes physiques, même si la porte n’est pas complètement fermée. Le salaire annuel de sept millions d’euros semble de toute manière inaccessible aux finances de l’OM…

Quant aux informations de FCInterNews, pire, il n’y aurait aucune offre du board marseillais pour l’ex Gunners. En revanche, Alexis Sanchez aurait une touche en MLS

🚨Le ultime sul futuro del cileno: zero offerte dal Marsiglia e dall’Europa, si muove qualcosa in MLS 👇https://t.co/pZaBcBwdR6 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 9, 2021

Sampaoli n’a pas demandé la signature de Sanchez– Fernandez

« Pour le moment, Jorge Sampaoli n’a PAS demandé la signature d’Alexis Sánchez à l’Olympique de Marseille. La raison fondamentale est due aux problèmes physiques du Chilien, bien que la porte ne se ferme pas complètement. » José Fernandez— Source: Twitter (28/10/21)

❌ De momento, Jorge Sampaoli NO ha solicitado el fichaje de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella. 👉 La razón fundamental pasa por los problemas físicos del chileno, aunque la puerta no se cierra completamente. 📌 Más detalles en @ASChile: https://t.co/iERxlco6Xz pic.twitter.com/lowRbE618o — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) October 28, 2021

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Sanchez, pas dans les cordes de l’OM financièrement

A lire aussi : OM: La campagne d’abonnements se clôture ce jeudi… Cardoze fait le bilan.

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol – Source: FCM