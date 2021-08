Mercato OM : Aucune offre concrète pour Boubacar Kamara ?

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara est toujours dans l’incertitude sur son avenir. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, le milieu de terrain olympien n’aurait toujours pas reçu d’offres concrètes de la part d’autres clubs.

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara est considéré comme le joueur le plus susceptible de partir cet été. Tout comme Duje Caleta-Car, Dario Benedetto ou Nemanja Radonjic, il ne devrait pas être retenu par les dirigeants de l’OM en cas d’offre jugée satisfaisante. Depuis plusieurs jours, les noms de nombreux clubs reviennent avec insistance. Parmi eux, on retrouve l’AC Milan, Newcastle ou encore Séville.

Alors qu’une prolongation de contrat semble compliquée, Pablo Longoria pourrait se résoudre à le vendre incessamment sous peu. Ces derniers jours, l’OM aurait reçu une offre orale de Newcastle autour de 11 millions d’euros. Refusée et jugée insuffisante par le club phocéen. À l’inverse de ce que l’on aurait pu penser, Boubacar Kamara montre cependant sur le terrain qu’il a toujours la tête à l’OM.

Aucune offre concrète pour Kamara

Aujourd’hui, on apprend dans l’édition du jour de L’Équipe qu’aucune offre concrète ne serait encore arrivée sur la table des dirigeants phocéens pour Boubacar Kamara. Alors qu’il semble se sentir bien dans le système hybride de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain olympien ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de l’OM cet été. En revanche, L’Équipe confirme que Pablo Longoria a bel et bien reçu une proposition orale de la part de Newcastle pour Boubacar Kamara. Le montant avoisinerait 14 millions d’euros. Le président olympien aurait repoussé cette offre qu’il juge insuffisante.

Par ailleurs, Séville figure aussi bel et bien parmi les prétendants pour récupérer Boubacar Kamara. Toutefois, le club andalou devrait se positionner sur ce dossier uniquement en cas de départ de Jules Koundé cet été. En cas de départ, Pablo Longoria privilégierait de vendre son joueur à Séville où il pourrait peut-être négocier plus facilement quelques pourcentages à la revente. Enfin, si Boubacar Kamara reste, Pablo Longoria tentera tout de même de le prolonger pour ne pas le voir partir libre la saison prochaine.

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara serait aujourd’hui prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation olympien. Il a engrangé de l’expérience et de la confiance auprès de ses entraîneurs année après année. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Lors d’une conférence de presse en avril dernier, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)