Mercato OM : Aulas grille Longoria sur ce joueur de Ligue 2 !

Un temps pisté par l’OM, Johann Lepenant devrait prendre la direction de Lyon, où il signera dans les prochains jours. L’opération pourrait se conclure pour un montant avoisinant les 6 millions d’euros, sans compter d’éventuels bonus.

D’après les informations confirmées par L’Équipe, Johann Lepenant va s’engager à Lyon. Le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen se seraient entendus avec les dirigeants sur un contrat jusqu’en juin 2027. Son transfert devrait rapporter 6 millions d’euros, plus d’éventuels bonus. L’accord entre les deux clubs a été trouvé et le contrat du milieu défensif devra être fourni d’un pourcentage à la revente. Âgé de 19 ans, Lepenant était suivi par de nombreux clubs en France notamment l’OM et l’AS Monaco, qui auraient aimé doubler Lyon, longtemps en tête sur ce dossier. Un chose est quasiment certaine, Johann Lepenant devrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine, lui qui avait fait une passe décisive en Ligue 2 avec Caen.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club surprise veut Payet et serait confiant pour y arriver !

INFO L’ÉQUIPE. Le jeune milieu de terrain caennais Johann Lepenant (19 ans), priorité des dirigeants lyonnais depuis plusieurs mois, va s’engager avec l’OL pour les cinq prochaines saisons. https://t.co/0J5GVtmcUe pic.twitter.com/ECgedoaK2f — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2022

Le milieu défensif était longtemps pisté par le club par Monaco pour remplacer Tchouaméni en instance de départ au Real Madrid. L’OM, lui, avait vu en Lepenant, le parfait remplaçant à Boubacar Kamara. Evoluant au poste de milieu défensif, mais pouvant tout de même évoluer un cran plus haut sur le terrain, Johann Lepenant n’avait plus qu’un an de contrat et aurait été recruté à moindre coût, ce qui aurait été parfait pour les finances pour le club.

A LIRE AUSSI : Zidane au PSG ? Un rappeur marseillais lui a mis « un petit coup de pression » !