Zidane au PSG ? Un rappeur marseillais lui a mis « un petit coup de pression » !

Zinédine Zidane au PSG ? La rumeur circule depuis plusieurs mois. Le club de la capitale rêve d’enrôler le champion du monde originaire de Marseille pour remplacer Pochettino cet été. Pour l’artiste marseillais ce n’est pas envisageable…

Au cours d’un entretien accordé au journal l’Equipe, le chanteur marseillais Soprano a évoqué son admiration pour Zinédine Zidane. Il n’imagine pas une seconde le voir revêtir les couleurs du PSG en tant qu’entraîneur. Il lui aurait d’ailleurs mis « un petit coup de pression » afin que ce dernier repousse les avances du Paris Saint Germain.

A lire aussi : Internationaux OM : Croatie vs France… Caleta-Car, Guendouzi et Saliba s’affrontent ce soir !

«Tout petit, j’entendais déjà parler de la légende Zidane. Mais ce n’était pas Zizou, c’était Yazid. Et le pire, c’est qu’il y avait aussi ses deux frères. Dans les quartiers nord, tout le monde parlait de la famille Zidane. On s’est rencontrés des années plus tard. Il est venu à mes concerts et on s’est vite connectés.» Zidane au PSG ? « Ça, c’est compliqué… Avec mes équipes, on lui en a parlé, avec un petit coup de pression (rires). D’ailleurs, il n’a jamais dit oui ! Jamais de la vie (je ne l’imagine au PSG) ! Ah non, je ne peux pas… Même s’il n’a jamais joué à l’OM, Zidane représente aussi Marseille,» Soprano – Source : L’Equipe (05/06/2022)

A lire aussi : Mercato OM : Longoria se positionne sur un milieu expérimenté du FC Barcelone?

Il y a quelques mois déjà, alors que des rumeurs s’intensifiaient autour de Zinédine Zidane et du PSG, des supporters marseillais avaient profité de sa visite à Marseille à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle maison médicale digitale (MMD) au quartier de la Castellane pour l’interpeller et lui demander de ne pas rejoindre le club de la capitale la saison prochaine.

A lire aussi : Mauvaise nouvelle pour Longoria, appel du pied de Sadio Mané, l’avenir de Saliba… Les 3 infos OM de ce dimanche !