Mercato OM : Balerdi est trés excité à l’idée de rejouer à Marseille et explique pourquoi…

Après un prêt d’un an convaincant, Léonardo Balerdi a prolongé son aventure avec l’OM. L’Argentin s’est engagé avec le club phocéen pour les cinq prochaines. Il s’est exprimé après avoir signé son contrat.

MARSEILLE, C’EST CHEZ MOI À PRÉSENT – LÉONARDO BALERDI

« Je suis très heureux de m’engager définitivement avec l’OM. C’est ce que je voulais, c’est parfait. J’aime le club. Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts. J’aime le stade, les supporters, leur passion. Cela me rappelle l’Argentine, Boca Juniors… Marseille me rappelle mon pays, et l’OM me fait penser à Boca Juniors ! Tout ici correspond à mon rêve d’enfant. C’est pour ça que je me suis adapté aussi vite, et que je suis heureux de rester ici. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria m’ont fait confiance dès le premier jour. Le coach m’a donné l’occasion de jouer. C’était très important. Le président a été toujours positif, il m’a toujours encouragé pour rester en me parlant du projet sportif du club. La décision a été facile à prendre sachant que tous les deux comptaient sur moi. Sampaoli est un entraîneur très passionné. Je le connaissais déjà depuis la Coupe du monde 2018 quand il était sélectionneur de l’Argentine. C’est clair qu’il était visionnaire, passionné de football, et travaillait très dur. Ce changement nous a fait du bien. Je suis reconnaissant de la confiance qu’il m’a démontrée. J’espère qu’on va faire une grande saison ensemble. » Léonardo Balerdi – Source : Interview de l’Olympique de Marseille (06/07/2021)

On visitera Marseille en long et en large !

« C’est mon rêve : jouer devant 60 000 supporters de l’OM. On a joué à l’Orange Vélodrome, mais vide. Déjà, c’était impressionnant, mais avec les supporters, il n’y aura pas mieux ! J’ai trop hâte de gagner des matchs et de célébrer les buts avec tout notre public ! Je ne connaissais pas Gerson et Konrad de la Fuente, seulement en vidéos. Je ne regarde pas trop le foot brésilien et Konrad évoluait dans l’équipe réserve de Barcelone. Nous allons tout faire pour les accueillir et leur donner les moyens de s’intégrer rapidement et de trouver leur place dans l’équipe. Depuis mon arrivée, j’ai pu apprendre un peu le français. En tant que joueur, j’ai pris de la confiance et de l’expérience. En tant qu’homme, j’ai gagné en maturité. C’est la première fois que je vis tout seul, en Europe. Je me sens plus sûr de moi sur le terrain et en dehors. J’aimerais jouer de plus en plus de minutes. Aider mon équipe, que ce soit titulaire ou remplaçant, mais en tout cas, jouer ! C’est l’entraîneur qui décidera, mais je ferai tout mon possible pour être sur le terrain. Je rêve de gagner un titre avec l’OM, mon premier en Europe. C’est mon vœu le plus cher. Ce fût un changement majeur. Mais avec l’âge et avec l’expérience, je me sens aujourd’hui à l’aise. Marseille, c’est chez moi à présent ! Je suis persuadé que je vais continuer à m’améliorer et à mûrir ici. Le meilleur reste à venir. On joue ici un football intense, très physique. Le niveau du championnat est très élevé. La Ligue 1 est très compétitive, mais nous avons notre carte à jouer et pouvons espérer faire beaucoup mieux que la saison passée. Je suis très critique avec moi-même. Je pense que je peux progresser de façon globale. Évidemment, il y a des choses que je dois améliorer, mais je vais travailler dur dans tous les domaines. Benedetto, Thauvin et Payet sont de grands joueurs. J’ai appris à connaître les autres, qui sont aussi de grands joueurs. Chacun a ses qualités. Bouba Kamara est génial. Steve Mandanda est une légende dans les buts. Il y en a tellement. Je pourrais tous les citer… L’équipe toute entière m’a surpris par son talent. Álvaro et Pipa m’ont aidé depuis le premier jour. Je connaissais déjà Pipa et Álvaro parle espagnol. Mais tout le monde a contribué à me faire sentir à l’aise : les joueurs, le staff, André Villas-Boas à l’époque. Le club entier m’a accueilli à bras ouverts. J’ai emmené ma famille au stade, c’est une sensation unique. Il y a tellement de bons endroits, des restaurants. Les Calanques sont magnifiques. Toute la côte est merveilleuse. On visitera Marseille en long et en large ! C’est un peu comme à Boca Juniors : peu importe si on joue à domicile ou à l’extérieur, les supporters de l’OM sont là. En sortant de l’hôtel ou du stade, ils viennent nous encourager. C’est très impressionnant. Les supporters de l’OM sont partout. Je suis très content de rester ici, je vais tout donner. À bientôt, j’espère à l’Orange Vélodrome ! » Léonardo Balerdi – Source : Interview de l’Olympique de Marseille (06/07/2021)