Mercato OM : « Belaïli, c’est un mec qui est un peu déconnecté des responsabilités qu’il a »

Après avoir brillé avec l’Algérie lors de la dernière Arab Cup, le nom de Youcef Belaïli a été associé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste de DZ Foot à son sujet… Il nous raconte notamment les aspects qu’il faudrait gérer si Pablo Longoria se positionne sur lui.

Le nom de Youcef Belaïli est souvent revenu du côté de Marseille ces derniers jours. Après avoir réalisé une brillante Arab Cup avec la sélection algérienne, l’attaquant de 29 ans a résilié son contrat avec le Qatar SC.

Aujourd’hui libre de tout contrat, de nombreux supporters aimeraient voir Youcef Belaïli endossé la tunique olympienne. Cependant, s’il a dernièrement été proposé au club phocéen, Foot Mercato avait cependant révélé que Pablo Longoria ne serait pas intéressé par son profil.

Belaïli avec Milik, ça pourrait marcher – Touhami.B

Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste pour DZ Foot, qui a donné son avis sur Youcef Belaïli. Il nous explique pourquoi l’international algérien doit être géré par le club dans lequel il ira…

« Belaïli c’est quelqu’un qu’il faut gérer en dehors du terrain aussi. Ce n’est pas un petit voyou comme il peut y avoir dans certains clubs. Il ne va pas foutre la zizanie etc. C’est un mec qui est un peu déconnecté des responsabilités qu’il a. ll ne va pas être celui qui se donne le plus aux entraînements ou le plus sérieux. C’est ça qu’il faut gérer. On ne va pas dire que c’est une carrière gâchée pour le moment parce qu’il a quand même gagné la Ligue des Champions d’Afrique et une CAN en étant énorme mais il aurait pu avoir une toute autre carrière. Là, ça sonne un peu comme la dernière aventure, la dernière chance de faire quelque chose en Europe. Il va faire 30 ans en mars donc c’est un peu sa dernière possibilité. » Touhami. B – Source : Football Club de Marseille (27/12/2021)