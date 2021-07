Mercato OM: Benedetto complique l’option São Paulo ?

Alors que les négociations semblaient avancer dans le bon sens pour Darío Benedetto du côté de São Paulo, la donne aurait changé. Les exigences financières de l’Argentin rendrait le transfert difficilement réalisable.

Après un bon début de préparation estivale avec l’Olympique de Marseille, Darío Benedetto est l’un des hommes en forme de l’effectif. Auteur de 3 buts en 5 matches, l’attaquant argentin montre à Jorge Sampaoli qu’il peut compter sur lui cette saison. Toutefois, l’incertitude sur son avenir règne depuis plusieurs jours. Pablo Longoria l’a fait savoir, il ne retiendra aucun de ses joueurs en cas de belle offre. De plus, Arkadiusz Milik est pressenti pour rester le titulaire au sein de l’attaque phocéenne la saison prochaine. Ces derniers jours, plusieurs clubs suivent attentivement sa situation. Parmi eux, Elche, Fenerbahçe ou São Paulo ont manifesté leur intérêt. Après avoir organisé des réunions avec les représentants de l’OM, le club brésilien semblerait le mieux positionné pour enrôler l’attaquant argentin cet été.

BENEDETTO A DES EXIGENCES TROP ÉLEVÉES ?

Alors que les discussions semblaient aller dans le bon sens entre les deux clubs, un obstacle se serait immiscé dans le dossier. À en croire La Voz, les dirigeants de São Paulo se seraient heurtés aux exigences financières de Darío Benedetto et de son agent Christian Bragarnik. Des exigences qui rendraient le transfert impossible à l’heure actuelle. Toutefois, le club brésilien ne compterait pas lâcher l’affaire. En effet, São Paulo espérerait l’avoir en prêt pour disputer les quarts de finale de la Copa Libertadores face à Palmeiras le 11 août prochain. En grande difficulté financière, le club brésilien chercherait un arrangement pour pouvoir réaliser le recrutement de Darío Benedetto. Pour faciliter la transaction, l’OM serait prêt à payer une partie du salaire de l’attaquant. De leur côté, les joueurs argentins de São Paulo, Martin Benitez et Emiliano Rigoni, tenteraient de convaincre Darío Benedetto et son agent afin qu’ils revoient leurs exigences à la baisse. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

BENEDETTO HÉSITE ENCORE

Toutefois, l’attaquant argentin ne semble pas avoir envie de quitter l’OM cet été. Lors du match amical face à Servette, l’argentin avait affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière en terre phocéenne la saison prochaine. Affaire à suivre…

« Je suis content d’avoir marqué à nouveau avec l’OM. C’est mon troisième but en deux matchs. Je suis content. J’espère être ici la saison prochaine. Il faut que je continue comme ça. Je suis content pour l’équipe, pour moi, pour les supporters. Ils sont très importants pour nous. Les matchs sont différents avec leur soutien. » Darío Benedetto – Source : OM (15/07/2021)