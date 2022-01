Mercato OM – Bernès : « Une affaire comme celle-là, je te la règle en deux heures »

Invité dans l’émission Mercredi c’est Foot sur le site de La Provence, Jean-Pierre Bernès a donné son sentiment sur le dossier épineux de l’avenir de Boubacar Kamara.

C’est le gros dossier de Pablo Longoria. Depuis plusieurs mois, le président de l’OM tente de trouver une solution pour ne pas voir Boubacar Kamara, l’une des plus grosses valeurs marchandes du club marseillais, quitter l’OM en juin prochain au terme de son contrat. Ce dernier n’a toujours pas accepté les offres de prolongation de contrat de son club formateur. Un départ libre à la fin de la saison semble ainsi se profiler. Le milieu de terrain marseillais aura aussi la possibilité de trouver un club cet hiver. Il ne manque visiblement pas de sollicitations et un transfert lors de ce mercato permettrait à l’OM de percevoir une petite indemnité de transfert et de limiter la casse sur ce dossier sensible.

A lire aussi : Mercato : On connait un premier détail important du prêt de Jordan Amavi à Nice !

Invité dans l’émission Mercredi c’est Foot sur le site de La Provence, Jean-Pierre Bernès a donné son sentiment sur la gestion du cas Boubacar Kamara.

« Si je m’occupais d’un dossier comme celui-ci, le club serait gagnant et le joueur aussi. Une affaire comme celle-là, je te la règle en deux heures. (…) « Il ne faut pas croire qu’il touchera une somme folle à la signature, ça n’existe plus (…) quand on sort du centre de l’OM, il devrait y avoir une attitude respectable vis-à-vis du club. »Jean Pierre Bernes – Source : RMCSport

J’avais vraiment milité pour que Kamara signe son premier contrat professionnel (Rudi Garcia)

A lire aussi : Mercato OM : Un nouveau club italien fonce sur Kamara cet hiver?

Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet. En effet, l’ancien technicien est également passé par la Roma. Il en a profité pour exprimer son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara.

« C’est un bon garçon et un footballeur important, l’un de ceux auquel je suis resté attaché après mon départ. A Marseille on m’a critiqué après l’avoir fait jouer au milieu, mais finalement après c’est le poste qu’il a occupé. S’il peut jouer à Rome ? Je pense que c’est un regista parfait pour l’équipe de Mourinho. Il peut aussi être très utile sur les coups de pied arrêtés, même s’il doit améliorer son rapport avec le but. A l’époque je l’avais lancé avec Maxime Lopez, qui joue maintenant à Sassuolo. Ils venaient tous les deux du centre de formation et pour Kamara j’avais vraiment milité pour qu’il signe son premier contrat professionnel, alors que déjà à cette époque des gros clubs européens s’intéressaient à lui. Je pense que tout cela fait partie d’une stratégie. D’ailleurs, il faut dire que son premier contrat n’avait déjà pas été facile à boucler. Personnellement j’avais cru tout de suite en lui, ça se voyait qu’il pouvait devenir un joueur important. » Rudi Garcia – Source : La Gazzetta dello Sport (30/12/2021)