Mercato OM : Boulaye Dia fixe ses conditions de départ…

Pisté par l’Olympique de Marseille, Boulaye Dia a expliqué au journal L’Equipe sous quelles conditions il pourrait quitter le Stade de Reims.

Actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 1, Boulaye Dia serait l’une des pistes de Pablo Longoria pour concurrencer Dario Benedetto au poste de numéro 9.

Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitionS — DIA

Le Rémois a expliqué au journal L’Equipe qu’il ne souhaitait pas quitter le Stade de Reims simplement pour aller dans un autre club. L’attaquant âgé de 24 ans veut avant tout être heureux sportivement avant d’avoir un contrat XXL.

« Refuser l’Angleterre et la Russie cet été? Ça n’a pas été dur car il n’y a jamais eu de malentendu entre moi et la direction. Ça a été toujours carré. J’avais un bon de sortie mais ce n’était pas une obligation. J’avais toujours dit qu’il ne fallait pas partir pour partir. Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions. J’ai toujours privilégié le sportif. Quand j’ai signé à Reims en 2018, j’avais des propositions financières plus importantes. Privilégier l’argent est le mauvais choix pour moi; C’est mieux d’être épanoui sportivement. Si tu as de l’argent mais que tu n’es pas bien sur le terrain… C’est avec le ballon qu’on est heureux ! Je comprends ceux qui choisissent le financier. Mais si sportif est bon, le reste suivra »